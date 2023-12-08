Отец стрелявшей в Брянске девочки может сесть в тюрьму на 2 года

На отца стрелявшей в Брянске завели уголовное дело
новость из сюжетаВосьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска
На отца девочки, стрелявшей накануне в гимназии Брянска из ружья, завели уголовное дело. Ему может грозить два года лишения свободы.
«На него возбуждено дело по статье 224 УК РФ «небрежное хранение оружия», — сообщил telegram-канал Baza. Отмечается, что у мужчины было разрешение на хранение и ношение оружия.
Ранее в Брянске восьмиклассница пронесла в школу дробовик «Бекас-3». Она вошла в класс и начала стрельбу по одноклассникам. В результате погибла девочка, пострадали еще пять человек. Сама стрелявшая Алина покончила с собой. URA.RU приводило всю информацию, известную о произошедшем.
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