Отец стрелявшей в Брянске девочки может сесть в тюрьму на 2 года

На отца стрелявшей в Брянске девочки завели уголовное дело
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, статья, суд
На отца стрелявшей в Брянске завели уголовное дело Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

На отца девочки, стрелявшей накануне в гимназии Брянска из ружья, завели уголовное дело. Ему может грозить два года лишения свободы.

«На него возбуждено дело по статье 224 УК РФ «небрежное хранение оружия», — сообщил telegram-канал Baza. Отмечается, что у мужчины было разрешение на хранение и ношение оружия.

Ранее в Брянске восьмиклассница пронесла в школу дробовик «Бекас-3». Она вошла в класс и начала стрельбу по одноклассникам. В результате погибла девочка, пострадали еще пять человек. Сама стрелявшая Алина покончила с собой. URA.RU приводило всю информацию, известную о произошедшем.

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На отца девочки, стрелявшей накануне в гимназии Брянска из ружья, завели уголовное дело. Ему может грозить два года лишения свободы. «На него возбуждено дело по статье 224 УК РФ «небрежное хранение оружия», — сообщил telegram-канал Baza. Отмечается, что у мужчины было разрешение на хранение и ношение оружия. Ранее в Брянске восьмиклассница пронесла в школу дробовик «Бекас-3». Она вошла в класс и начала стрельбу по одноклассникам. В результате погибла девочка, пострадали еще пять человек. Сама стрелявшая Алина покончила с собой. URA.RU приводило всю информацию, известную о произошедшем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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