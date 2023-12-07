Девочка устроила стрельбу в брянской школе: главное к вечеру 7 декабря. Видео

Пострадавших при стрельбе в школе Брянска доставят спецбортом в Москву
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Два человека погибли, пять пострадали во время стрельбы в гимназии Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Утром в брянской гимназии № 5 произошла стрельба. Ученица 8-го класса пронесла в школу отцовское ружье. Пострадали пять человек, одна девочка погибла, а стрелявшая покончила с собой. URA.RU приводит все, что известно о трагедии.

Что известно о девочке, которая устроила стрельбу в брянской школе

Мать девочки рассказала, что в последнее время Алина практически не общалась с родственниками. В день трагедии она сказала своей маме: «Не вой», пишет Lenta.ru.

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У Алины две сестры. Одна из них уже окончила школу. Вторая, близняшка, училась с Алиной в одном классе. Во время стрельбы она не пострадала. Как пишет MSK1.RU, близняшка могла знать о планах Алины.

Накануне трагедии отец семейства Дмитрий отмечал свой день рождения. Существует версия, что именно в тот момент Алина и украла оружие. Дмитрий купил его, потому что увлекается охотой. Еще он работает в ЧОП и любит бокс.

Одноклассники описывают Алину как странную и тихую девочку. Она почти ни с кем не общалась и не сидела в соцсетях, пишет telegram-канал Shot.

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Утром в брянской гимназии № 5 произошла стрельба. Ученица 8-го класса пронесла в школу отцовское ружье. Пострадали пять человек, одна девочка погибла, а стрелявшая покончила с собой. URA.RU приводит все, что известно о трагедии. Мать девочки рассказала, что в последнее время Алина практически не общалась с родственниками. В день трагедии она сказала своей маме: «Не вой», пишет Lenta.ru. У Алины две сестры. Одна из них уже окончила школу. Вторая, близняшка, училась с Алиной в одном классе. Во время стрельбы она не пострадала. Как пишет MSK1.RU, близняшка могла знать о планах Алины. Накануне трагедии отец семейства Дмитрий отмечал свой день рождения. Существует версия, что именно в тот момент Алина и украла оружие. Дмитрий купил его, потому что увлекается охотой. Еще он работает в ЧОП и любит бокс. Одноклассники описывают Алину как странную и тихую девочку. Она почти ни с кем не общалась и не сидела в соцсетях, пишет telegram-канал Shot.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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