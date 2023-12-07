Утром в брянской гимназии № 5 произошла стрельба. Ученица 8-го класса пронесла в школу отцовское ружье. Пострадали пять человек, одна девочка погибла, а стрелявшая покончила с собой. URA.RU приводит все, что известно о трагедии.
- Инцидент произошел в девять утра по местному времени. Пять человек получили ранения, одна девочка погибла, а сама нападавшая, восьмиклассница по имени Алина, покончила с собой. Один мальчик попал в реанимацию.
- Школьница пронесла оружие в тубусе для бумаг. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что девочка незаметно взяла «Бекас-3» у своего отца.
- Во время стрельбы ученики одного из классов держали дверь кабинета всем коллективом. Школьница выстрелила в пол мимо дверей и пошла дальше.
- Первым на помощь ученикам прибежал учитель физкультуры Максим Кобарец. Он стал помогать раненой девочке, которая еще находилась в сознании. Однако спасти школьницу не удалось. Сама Алина уже была мертва к этому моменту, пишет telegram-канал Baza. В день трагедии погибли два человека, а пять пострадали, сообщает Пятый канал.
- Было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы задержали отца девочки. Он не знал, что у него пропало ружье.
- Девочка смогла пронести оружие в школу, потому что в ней не было металлоискателей. Была задержана директор гимназии Галина Сауткина. Учреждение будет проверено на соблюдение требований законодательства о безопасности.
- Две недели назад стрелявшая девочка проходила психологический тест. Никаких проблем не было обнаружено.
- В Брянск прибыл спецборт. Он доставит пострадавших в Москву.
- Есть несколько возможных версий произошедшего. Среди них: травля в школе и конфликт стрелявшей с убитой одноклассницей из-за мальчика.
- Погибшая Маша хотела пригласить Алину на день рождения через несколько недель. Как пишет telegram-канал Shot, Маша говорила, что ее одноклассница хорошая и добрая. Кроме того, две девочки росли в одном дворе, их дома находятся в 50 метрах друг от друга.
Что известно о девочке, которая устроила стрельбу в брянской школе
Мать девочки рассказала, что в последнее время Алина практически не общалась с родственниками. В день трагедии она сказала своей маме: «Не вой», пишет Lenta.ru.
У Алины две сестры. Одна из них уже окончила школу. Вторая, близняшка, училась с Алиной в одном классе. Во время стрельбы она не пострадала. Как пишет MSK1.RU, близняшка могла знать о планах Алины.
Накануне трагедии отец семейства Дмитрий отмечал свой день рождения. Существует версия, что именно в тот момент Алина и украла оружие. Дмитрий купил его, потому что увлекается охотой. Еще он работает в ЧОП и любит бокс.
Одноклассники описывают Алину как странную и тихую девочку. Она почти ни с кем не общалась и не сидела в соцсетях, пишет telegram-канал Shot.
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