Почему в России участились неполадки со взлетами самолетов

Самолет S7 экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателя

08 декабря 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

В Сибири и на Дальнем Востоке пять бортов аварийно приземлялись с начала декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России участились случаи неисправности самолетов, из-за которых пилотам приходится прерывать взлет или совершать аварийную посадку. Подробнее о таких инцидентах, а также о том, почему такое случается — в материале URA.RU. Что произошло Самолет Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот», вылетавший 6 декабря из Перми в московский аэропорт Шереметьево, прервал взлетные процедуры из-за технической неисправности. Как сообщил telegram-канал Aviaincident, командир воздушного судна принял решение о возврате на стоянку по причине срабатывания индикации о не закрытии багажной двери. После проверки борт вылетел в Москву. В тот же день на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот» из-под сиденья одного из пассажиров повалил белый дым прямо перед взлетом в аэропорту Камчатки, передал telegram-канал Mash. По предварительной версии, произошло короткое замыкание в салоне авиалайнера. На борт поднялся специалист и провел проверку салона на предмет короткого замыкания в проводке. Следов неисправности не нашли — однако было принято решение пересадить пассажиров на другой самолет. В аэропорту Байкал города Улан-Удэ 7 декабря через несколько минут после взлета у грузового самолета Ту-204 авиакомпании «Авиастар-ТУ» загорелся двигатель. После возникновения нештатной ситуации самолет сбросил топливо, а экипаж успешно совершил вынужденную посадку. Пострадавших в результате случившегося нет. Утром 8 декабря самолет авиакомпании S7, который должен был лететь из Новосибирска в Москву, экстренно сел в аэропорту Толмачево. По словам одного из пассажиров рейса, из двух двигателей исходили языки пламени. После этого командир самолета объявил, что двигатели вышли из строя. Издание UlanMedia сообщило, что в Сибири и на Дальнем Востоке пять бортов аварийно приземлялись с начала декабря. Среди городов, принявших самолеты — аэропорты Южно-Сахалинска и Новосибирска, Улан-Удэ, Читы, Комсомольска-на-Амуре. Возможные причины неполадок в самолетах Мнением о причинах таких инцидентов с самолетами поделился бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. Он не подтвердил версию с техническими неполадками.По его словам, основной проблемой являются погодные условия. «Тут несколько случаев подряд. Не могу назвать точную причину, но скорее всего что-то с погодными условиями связано. Потому что все-таки мороз, где-то что-то плохо убрали. Может быть какие-то осадки льда были или еще что-то. Здесь нужно тщательно разбираться», — сказал Романов в беседе с корреспондентом URA.RU. Он назвал происходящее нехорошим симптомом и призвал разобраться с данной проблемой, поскольку возгорание в двигателях самолетов происходят редко. Что-то подмораживает, какие-то трубочки, мелочь какая-то, что не доглядели. Что-то не проверили. Что-то хорошо не продумали. Поэтому, конечно, погодные условия. На Севере в этом плане всегда было работать сложнее. Романов также посоветовал успокоить пассажиров. Он напомнил о том, что даже если один двигатель откажет, то на втором двигателе всегда можно выполнить полет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России участились случаи неисправности самолетов, из-за которых пилотам приходится прерывать взлет или совершать аварийную посадку. Подробнее о таких инцидентах, а также о том, почему такое случается — в материале URA.RU. Самолет Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот», вылетавший 6 декабря из Перми в московский аэропорт Шереметьево, прервал взлетные процедуры из-за технической неисправности. Как сообщил telegram-канал Aviaincident, командир воздушного судна принял решение о возврате на стоянку по причине срабатывания индикации о не закрытии багажной двери. После проверки борт вылетел в Москву. В тот же день на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот» из-под сиденья одного из пассажиров повалил белый дым прямо перед взлетом в аэропорту Камчатки, передал telegram-канал Mash. По предварительной версии, произошло короткое замыкание в салоне авиалайнера. На борт поднялся специалист и провел проверку салона на предмет короткого замыкания в проводке. Следов неисправности не нашли — однако было принято решение пересадить пассажиров на другой самолет. В аэропорту Байкал города Улан-Удэ 7 декабря через несколько минут после взлета у грузового самолета Ту-204 авиакомпании «Авиастар-ТУ» загорелся двигатель. После возникновения нештатной ситуации самолет сбросил топливо, а экипаж успешно совершил вынужденную посадку. Пострадавших в результате случившегося нет. Утром 8 декабря самолет авиакомпании S7, который должен был лететь из Новосибирска в Москву, экстренно сел в аэропорту Толмачево. По словам одного из пассажиров рейса, из двух двигателей исходили языки пламени. После этого командир самолета объявил, что двигатели вышли из строя. Издание UlanMedia сообщило, что в Сибири и на Дальнем Востоке пять бортов аварийно приземлялись с начала декабря. Среди городов, принявших самолеты — аэропорты Южно-Сахалинска и Новосибирска, Улан-Удэ, Читы, Комсомольска-на-Амуре. Мнением о причинах таких инцидентов с самолетами поделился бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. Он не подтвердил версию с техническими неполадками.По его словам, основной проблемой являются погодные условия. «Тут несколько случаев подряд. Не могу назвать точную причину, но скорее всего что-то с погодными условиями связано. Потому что все-таки мороз, где-то что-то плохо убрали. Может быть какие-то осадки льда были или еще что-то. Здесь нужно тщательно разбираться», — сказал Романов в беседе с корреспондентом URA.RU. Он назвал происходящее нехорошим симптомом и призвал разобраться с данной проблемой, поскольку возгорание в двигателях самолетов происходят редко. Романов также посоветовал успокоить пассажиров. Он напомнил о том, что даже если один двигатель откажет, то на втором двигателе всегда можно выполнить полет.