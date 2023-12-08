Происшествия Криминал После стрельбы в Брянске возбудили дело о халатности 08 декабря 2023 в 14:31 Размер текста - 17 + В Брянской области возбуждено уголовное дело о халатности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска После стрельбы в гимназии Брянска возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре региона. «По материалам прокуратуры Брянской области возбуждено уголовное дело о халатности», — говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что во время инцидента стационарный металлодетектор со входа был убран. Ранее школьница пришла в школу с ружьем отца. Она начала стрельбу по своим одноклассникам. В результате погибла девочка. Еще пять человек пострадали. Сама стрелявшая покончила с собой. После стрельбы в гимназии Брянска возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре региона. «По материалам прокуратуры Брянской области возбуждено уголовное дело о халатности», — говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что во время инцидента стационарный металлодетектор со входа был убран. Ранее школьница пришла в школу с ружьем отца. Она начала стрельбу по своим одноклассникам. В результате погибла девочка. Еще пять человек пострадали. Сама стрелявшая покончила с собой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям