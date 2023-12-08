После стрельбы в Брянске возбудили дело о халатности

В Брянской области возбуждено уголовное дело о халатности
новость из сюжетаВосьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска
После стрельбы в гимназии Брянска возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
«По материалам прокуратуры Брянской области возбуждено уголовное дело о халатности», — говорится
Ранее школьница пришла в школу с ружьем отца. Она начала стрельбу по своим одноклассникам. В результате погибла девочка. Еще пять человек пострадали. Сама стрелявшая покончила с собой.
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