После стрельбы в Брянске возбудили дело о халатности

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В Брянской области возбуждено уголовное дело о халатности Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

После стрельбы в гимназии Брянска возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«По материалам прокуратуры Брянской области возбуждено уголовное дело о халатности», — говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что во время инцидента стационарный металлодетектор со входа был убран.

Ранее школьница пришла в школу с ружьем отца. Она начала стрельбу по своим одноклассникам. В результате погибла девочка. Еще пять человек пострадали. Сама стрелявшая покончила с собой.

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После стрельбы в гимназии Брянска возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре региона. «По материалам прокуратуры Брянской области возбуждено уголовное дело о халатности», — говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что во время инцидента стационарный металлодетектор со входа был убран. Ранее школьница пришла в школу с ружьем отца. Она начала стрельбу по своим одноклассникам. В результате погибла девочка. Еще пять человек пострадали. Сама стрелявшая покончила с собой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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