Песков высказался о переговорах на условиях Киева

Желание США вынудить Россию согласиться на переговоры на условиях Украины и завершить спецоперацию выглядит абсолютно нереалистичным. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Нереалистично абсолютно», — заявил Дмитрий Песков отвечая на вопрос о том, что США хотят сподвигнуть Россию согласиться на переговоры на условиях Украины. Отмечается, что для Вашингтона вопрос переговоров является на данный момент приоритетным.
Ранее в Кремле заявили, что Россия остается готовой к переговорам с украинской стороной. Последний раунд переговоров о завершении спецоперации проводился весной 2022 года в Стамбуле.
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