Песков высказался о переговорах на условиях Киева

Песков: мечты США о переговорах РФ и Украины на условиях Киева нереалистичны

08 декабря 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Россия не пойдет на переговоры на условиях Украины, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Желание США вынудить Россию согласиться на переговоры на условиях Украины и завершить спецоперацию выглядит абсолютно нереалистичным. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нереалистично абсолютно», — заявил Дмитрий Песков отвечая на вопрос о том, что США хотят сподвигнуть Россию согласиться на переговоры на условиях Украины. Отмечается, что для Вашингтона вопрос переговоров является на данный момент приоритетным. Ранее в Кремле заявили, что Россия остается готовой к переговорам с украинской стороной. Последний раунд переговоров о завершении спецоперации проводился весной 2022 года в Стамбуле.

Желание США вынудить Россию согласиться на переговоры на условиях Украины и завершить спецоперацию выглядит абсолютно нереалистичным. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нереалистично абсолютно», — заявил Дмитрий Песков отвечая на вопрос о том, что США хотят сподвигнуть Россию согласиться на переговоры на условиях Украины. Отмечается, что для Вашингтона вопрос переговоров является на данный момент приоритетным. Ранее в Кремле заявили, что Россия остается готовой к переговорам с украинской стороной. Последний раунд переговоров о завершении спецоперации проводился весной 2022 года в Стамбуле.