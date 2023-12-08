Песков высказался о переговорах на условиях Киева

Песков: мечты США о переговорах РФ и Украины на условиях Киева нереалистичны
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Россия не пойдет на переговоры на условиях Украины, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Желание США вынудить Россию согласиться на переговоры на условиях Украины и завершить спецоперацию выглядит абсолютно нереалистичным. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Нереалистично абсолютно», — заявил Дмитрий Песков отвечая на вопрос о том, что США хотят сподвигнуть Россию согласиться на переговоры на условиях Украины. Отмечается, что для Вашингтона вопрос переговоров является на данный момент приоритетным.

Ранее в Кремле заявили, что Россия остается готовой к переговорам с украинской стороной. Последний раунд переговоров о завершении спецоперации проводился весной 2022 года в Стамбуле.

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Желание США вынудить Россию согласиться на переговоры на условиях Украины и завершить спецоперацию выглядит абсолютно нереалистичным. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нереалистично абсолютно», — заявил Дмитрий Песков отвечая на вопрос о том, что США хотят сподвигнуть Россию согласиться на переговоры на условиях Украины. Отмечается, что для Вашингтона вопрос переговоров является на данный момент приоритетным. Ранее в Кремле заявили, что Россия остается готовой к переговорам с украинской стороной. Последний раунд переговоров о завершении спецоперации проводился весной 2022 года в Стамбуле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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