В Кремле обозначили свою позицию по переговорам с Украиной

Песков заявил, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной
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Заседание областной думы. Курган, рукопожатие, чиновники, депутаты
Москва предпочла бы политико-дипломатическое решение украинского кризиса, сказал Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Москва сохраняет готовность к переговорам по решению конфликта с Украиной, однако они были прерваны Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент неоднократно говорил, что главное для нас — достичь наших целей. И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам», — сказал Песков в разговоре с телеканалом RTVI. По его словам, Москва предпочла бы политико-дипломатическое решение украинского кризиса.

Россия и Украина проводили переговоры в Стамбуле весной 2022 году. Но они не дали результатов. В ноябре 2023 года лидер украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что конфликт тогда мог быть решен дипломатически, однако бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал указание ничего не подписывать с российской стороной. Посольство РФ в Лондоне потребовало объяснений от Британии.

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Москва сохраняет готовность к переговорам по решению конфликта с Украиной, однако они были прерваны Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент неоднократно говорил, что главное для нас — достичь наших целей. И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам», — сказал Песков в разговоре с телеканалом RTVI. По его словам, Москва предпочла бы политико-дипломатическое решение украинского кризиса. Россия и Украина проводили переговоры в Стамбуле весной 2022 году. Но они не дали результатов. В ноябре 2023 года лидер украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что конфликт тогда мог быть решен дипломатически, однако бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал указание ничего не подписывать с российской стороной. Посольство РФ в Лондоне потребовало объяснений от Британии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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