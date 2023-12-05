В Кремле обозначили свою позицию по переговорам с Украиной

Песков заявил, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной

05 декабря 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

Москва предпочла бы политико-дипломатическое решение украинского кризиса, сказал Дмитрий Песков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Москва сохраняет готовность к переговорам по решению конфликта с Украиной, однако они были прерваны Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент неоднократно говорил, что главное для нас — достичь наших целей. И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам», — сказал Песков в разговоре с телеканалом RTVI. По его словам, Москва предпочла бы политико-дипломатическое решение украинского кризиса. Россия и Украина проводили переговоры в Стамбуле весной 2022 году. Но они не дали результатов. В ноябре 2023 года лидер украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что конфликт тогда мог быть решен дипломатически, однако бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал указание ничего не подписывать с российской стороной. Посольство РФ в Лондоне потребовало объяснений от Британии.

Москва сохраняет готовность к переговорам по решению конфликта с Украиной, однако они были прерваны Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент неоднократно говорил, что главное для нас — достичь наших целей. И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам», — сказал Песков в разговоре с телеканалом RTVI. По его словам, Москва предпочла бы политико-дипломатическое решение украинского кризиса. Россия и Украина проводили переговоры в Стамбуле весной 2022 году. Но они не дали результатов. В ноябре 2023 года лидер украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что конфликт тогда мог быть решен дипломатически, однако бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал указание ничего не подписывать с российской стороной. Посольство РФ в Лондоне потребовало объяснений от Британии.