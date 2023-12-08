Артист Миронов приехал в Екатеринбург, чтобы поработать в убыток себе

В Екатеринбург с благотворительными гастролями приехал «Театр Наций»

08 декабря 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Миронов решил помочь небольшому екатеринбургскому театру, чтобы у него были деньги на постановки и гастроли Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге проведут благотворительные показы от московского «Театра Наций». Вырученные от спектаклей средства пойдут не актерам, а на развитие молодежного театра «Игра», базирующегося в центре культуры «Эльмаш». Об этом рассказал художественный руководитель «Театра Наций», народный артист России Евгений Миронов. «У нас много предложений, где продюсеры заламывают огромные цены для зрителей, а они все равно покупают билеты. Нам стало это как-то неинтересно. Например, существует фестиваль „Театр Наций Fest“, который помимо гастролей делает образовательную программу, социальные проекты. То есть мы не просто приехали, „звезданули“ и уехали в свою „бохатую“ Москву. Нам это неинтересно, мы осознаем некую ответственность за это», — начал актер на пресс-конференции в ТАСС. Театр давно не был на гастролях в Екатеринбурге, поэтому решили привезти две постановки: «Дядя Ваня» и «Моими глазами». Два из трех показов будут благотворительными — для педагогов и производственников, потому билеты на них не достать. На премьеру 10 декабря остался всего один билет. «Дядю Ваню», которого покажут зрителям, поставил французский режиссер Петр Брауншвейг, руководитель театра «Одеон». «Это был интересный опыт для „Театра Наций“, поскольку Брауншвейг относился к пьесе Антона Чехова, как к Библии. Он не давал запятую поменять, оставил ремарки писателя! По началу воспринимали это в штыки, ведь мы современный театр и должны понимать, о чем этот спектакль, какие на сегодня он поднимает важные темы. Но оказалось, буквальное прочтение является абсолютно актуальным», — пояснил Миронов. Одной из основным тем, которую поднимут в постановке, станет экология, а сыграют на сцене худрук театра, Виктор Добронравов, Елизавета Боярская и другие известные актеры. «Моими глазами» поставил молодой режиссер Дмитрий Сердюк. Постановка представляет собой набор рассказов людей, которые застали Велику Отечественную войну в 1941 году. Здесь будут истории 11-летнего мальчика, балерины Ольги Лепешинской, актера Николая Леонтьева и других советских граждан. Все показы пройдут в Свердловском драматическом театре, а собранные средства направят на развитие театра «Игра» из Екатеринбурга. Миронов выразил надежду, что деньги потратят не только на постановки новых спектаклей, но и на гастрольные поездки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге проведут благотворительные показы от московского «Театра Наций». Вырученные от спектаклей средства пойдут не актерам, а на развитие молодежного театра «Игра», базирующегося в центре культуры «Эльмаш». Об этом рассказал художественный руководитель «Театра Наций», народный артист России Евгений Миронов. «У нас много предложений, где продюсеры заламывают огромные цены для зрителей, а они все равно покупают билеты. Нам стало это как-то неинтересно. Например, существует фестиваль „Театр Наций Fest“, который помимо гастролей делает образовательную программу, социальные проекты. То есть мы не просто приехали, „звезданули“ и уехали в свою „бохатую“ Москву. Нам это неинтересно, мы осознаем некую ответственность за это», — начал актер на пресс-конференции в ТАСС. Театр давно не был на гастролях в Екатеринбурге, поэтому решили привезти две постановки: «Дядя Ваня» и «Моими глазами». Два из трех показов будут благотворительными — для педагогов и производственников, потому билеты на них не достать. На премьеру 10 декабря остался всего один билет. «Дядю Ваню», которого покажут зрителям, поставил французский режиссер Петр Брауншвейг, руководитель театра «Одеон». «Это был интересный опыт для „Театра Наций“, поскольку Брауншвейг относился к пьесе Антона Чехова, как к Библии. Он не давал запятую поменять, оставил ремарки писателя! По началу воспринимали это в штыки, ведь мы современный театр и должны понимать, о чем этот спектакль, какие на сегодня он поднимает важные темы. Но оказалось, буквальное прочтение является абсолютно актуальным», — пояснил Миронов. Одной из основным тем, которую поднимут в постановке, станет экология, а сыграют на сцене худрук театра, Виктор Добронравов, Елизавета Боярская и другие известные актеры. «Моими глазами» поставил молодой режиссер Дмитрий Сердюк. Постановка представляет собой набор рассказов людей, которые застали Велику Отечественную войну в 1941 году. Здесь будут истории 11-летнего мальчика, балерины Ольги Лепешинской, актера Николая Леонтьева и других советских граждан. Все показы пройдут в Свердловском драматическом театре, а собранные средства направят на развитие театра «Игра» из Екатеринбурга. Миронов выразил надежду, что деньги потратят не только на постановки новых спектаклей, но и на гастрольные поездки.