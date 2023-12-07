В Салехарде (ЯНАО) прошла церемония награждения участников и волонтеров специальной военной операции. Награды вручил мэр окружной столицы Алексей Титовский, сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.
«Церемония награждения прошла в филиале фонда „Защитники Отечества“, где также собрались активисты-помощники наших бойцов. Десять салехардцев получили медали ветеранов боевых действий», — сообщили в пресс-службе мэрии Салехарда.
Волонтерам СВО Ларисе Евдокимовой, Артему Ткаченко, Сергею Ашмарину, Азамату Аминову, Александру Абакаеву, Николаю Идриеву мэр вручил медали «За содействие спецоперации. Медаль «Ветеран боевых действий» получили десять жителей окружной столицы.
Также, Титовский передал Орден Мужества, которым был посмертно награжден погибший боец из Салехарда Виталий Долгушин его отцу. «Спасибо каждому из вас, вы так же, порой рискуя жизнью, помогаете бойцам приближать общую Победу», — поблагодарил собравшихся Титовский.
Алексей Титовский (в центре) вручил награды волонтерам и участникам СВО
В Салехарде (ЯНАО) прошла церемония награждения участников и волонтеров специальной военной операции. Награды вручил мэр окружной столицы Алексей Титовский, сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы. «Церемония награждения прошла в филиале фонда „Защитники Отечества“, где также собрались активисты-помощники наших бойцов. Десять салехардцев получили медали ветеранов боевых действий», — сообщили в пресс-службе мэрии Салехарда. Волонтерам СВО Ларисе Евдокимовой, Артему Ткаченко, Сергею Ашмарину, Азамату Аминову, Александру Абакаеву, Николаю Идриеву мэр вручил медали «За содействие спецоперации. Медаль «Ветеран боевых действий» получили десять жителей окружной столицы. Также, Титовский передал Орден Мужества, которым был посмертно награжден погибший боец из Салехарда Виталий Долгушин его отцу. «Спасибо каждому из вас, вы так же, порой рискуя жизнью, помогаете бойцам приближать общую Победу», — поблагодарил собравшихся Титовский.