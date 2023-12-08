В Челябинске коттеджи стали стоить дешевле квартир

Шатрукова: в Челябинске коттеджи продаются по цене от 6 до 10 млн рублей

08 декабря 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

В Челябинске коттедж до 100 квадратов в полной отделке можно купить минимум за 6 млн, квартиру — за 10 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске коттеджи стали стоить дешевле квартир. На данный момент в городе можно приобрести дом площадью до 100 квадратных метров в полной отделке в среднем за 6-10 млн рублей, в то время как цена за квартиру той же площади составит от 10 до 15 млн рублей. Об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В декабре 2023 года в Челябинске коттеджи стали стоить дешевле, чем квартиры той же площади. Речь идет как о квартирах в новостройках, так и на вторичном рынке в хорошем состоянии. Коттедж площадью до 100 квадратных метров в полной отделке на данный момент можно купить за 6-10 млн рублей, квартиры той же площади в среднем будут стоить 10-15 млн рублей», — сообщила Шатрукова. Коттеджи в 2023 году в декабре по сравнению с 2022 годом в среднем по городу выросли на 15%. При этом стоимость квартир в новостройках за год взлетела более чем на 40%, цены на вторичное жилье выросли на 30%. Челябинские риелторы отмечают высокий спрос на коттеджи в городе. Их популярность растет не только из-за притока спроса с рынка квартир, но также из-за того, что до новой малоэтажной застройки можно добраться из города на личном автомобиле за 30 минут. В связи с этим показатели транспортной доступности и доступности объектов детсадов, магазинов и школ в коттеджных поселках находятся на высоком уровне. Доступность остановок общественного транспорта в центральной части города составляет 95,2%, а на периферии — 37%, что также достаточно привлекательно для челябинцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске коттеджи стали стоить дешевле квартир. На данный момент в городе можно приобрести дом площадью до 100 квадратных метров в полной отделке в среднем за 6-10 млн рублей, в то время как цена за квартиру той же площади составит от 10 до 15 млн рублей. Об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В декабре 2023 года в Челябинске коттеджи стали стоить дешевле, чем квартиры той же площади. Речь идет как о квартирах в новостройках, так и на вторичном рынке в хорошем состоянии. Коттедж площадью до 100 квадратных метров в полной отделке на данный момент можно купить за 6-10 млн рублей, квартиры той же площади в среднем будут стоить 10-15 млн рублей», — сообщила Шатрукова. Коттеджи в 2023 году в декабре по сравнению с 2022 годом в среднем по городу выросли на 15%. При этом стоимость квартир в новостройках за год взлетела более чем на 40%, цены на вторичное жилье выросли на 30%. Челябинские риелторы отмечают высокий спрос на коттеджи в городе. Их популярность растет не только из-за притока спроса с рынка квартир, но также из-за того, что до новой малоэтажной застройки можно добраться из города на личном автомобиле за 30 минут. В связи с этим показатели транспортной доступности и доступности объектов детсадов, магазинов и школ в коттеджных поселках находятся на высоком уровне. Доступность остановок общественного транспорта в центральной части города составляет 95,2%, а на периферии — 37%, что также достаточно привлекательно для челябинцев.