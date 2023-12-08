08 декабря 2023

В Челябинске из-за сильных морозов отменили занятия для школьников 1-9 класс

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Челябинск, дым, холод, зима, пар, мороз, туман
Занятия отменили из-за холодов с первого по девятый класс в обе смены Фото:

В Челябинске отменили занятия для школьников с первый по девятый классы обеих смен. Решение комитета по образованию, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС).

«Девятого декабря комитетом по делам образования отменяются занятия в школах города Челябинска. Занятия отменяются с первого по девятый классы первой и второй смены», — заявили в telegram-канале ЕДДС.

Седьмого и восьмого декабря в столице Южного Урала отменяли занятия во всех школах из-за тридцатиградусных морозов. Все службы Челябинска переведены в режим повышенной готовности.

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В Челябинске отменили занятия для школьников с первый по девятый классы обеих смен. Решение комитета по образованию, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС). «Девятого декабря комитетом по делам образования отменяются занятия в школах города Челябинска. Занятия отменяются с первого по девятый классы первой и второй смены», — заявили в telegram-канале ЕДДС. Седьмого и восьмого декабря в столице Южного Урала отменяли занятия во всех школах из-за тридцатиградусных морозов. Все службы Челябинска переведены в режим повышенной готовности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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