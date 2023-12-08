В Челябинске из-за сильных морозов отменили занятия для школьников 1-9 класс

Занятия отменили из-за холодов с первого по девятый класс в обе смены
В Челябинске отменили занятия для школьников с первый по девятый классы обеих смен. Решение комитета по образованию, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС).
«Девятого декабря комитетом по делам образования отменяются занятия в школах города Челябинска. Занятия отменяются с первого по девятый классы первой и второй смены», — заявили в telegram-канале ЕДДС.
Седьмого и восьмого декабря в столице Южного Урала отменяли занятия во всех школах из-за тридцатиградусных морозов. Все службы Челябинска переведены в режим повышенной готовности.
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