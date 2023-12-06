06 декабря 2023

В Челябинске отменили школьные занятия из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозный день. Челябинск, транспорт, холод, зима, погода, климат, мороз, пар, автотранспорт
Занятия отменили из-за холодов для первой и второй смены Фото:

В Челябинске отменили школьные занятия из-за морозов. Решение комитета по образованию сообщили URA.RU в Единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС).

«7 декабря Комитетом по делам образования города Челябинска отменяются занятия в школах из-за морозов. Занятия отменяются с первого по одиннадцатый классы первой и второй смены», — заявили в ЕДДС.

С 7 декабря в областном центре ожидаются морозы до минус 35 градусов. Все службы Челябинска переведены в режим повышенной готовности. Из-за холодов водителей попросили не выезжать на федеральные трассы региона без острой необходимости до 11 декабря.

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В Челябинске отменили школьные занятия из-за морозов. Решение комитета по образованию сообщили URA.RU в Единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС). «7 декабря Комитетом по делам образования города Челябинска отменяются занятия в школах из-за морозов. Занятия отменяются с первого по одиннадцатый классы первой и второй смены», — заявили в ЕДДС. С 7 декабря в областном центре ожидаются морозы до минус 35 градусов. Все службы Челябинска переведены в режим повышенной готовности. Из-за холодов водителей попросили не выезжать на федеральные трассы региона без острой необходимости до 11 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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