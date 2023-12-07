07 декабря 2023

В Челябинске продлили отмену школьных занятий из-за аномальных морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, метель, ураган, непогода, шторм, климат, буран, парковка, мороз, автотранспорт
Занятия отменили из-за холодов для первой и второй смены Фото:

В Челябинске продлили отмену школьных занятий из-за аномальных морозов. Решение комитета по делам образования сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«8 декабря, в связи с низкой температурой воздуха, продлевается отмена учебы в школах Челябинска. Занятия отменяются с первого по одиннадцатый классы первой и второй смены», — заявили в пресс-службе.

С 7 декабря в областном центре отменили занятия во всех школах из-за тридцатиградусных морозов. Все службы Челябинска переведены в режим повышенной готовности.

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В Челябинске продлили отмену школьных занятий из-за аномальных морозов. Решение комитета по делам образования сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «8 декабря, в связи с низкой температурой воздуха, продлевается отмена учебы в школах Челябинска. Занятия отменяются с первого по одиннадцатый классы первой и второй смены», — заявили в пресс-службе. С 7 декабря в областном центре отменили занятия во всех школах из-за тридцатиградусных морозов. Все службы Челябинска переведены в режим повышенной готовности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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