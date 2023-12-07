Занятия отменили из-за холодов для первой и второй смены
В Челябинске продлили отмену школьных занятий из-за аномальных морозов. Решение комитета по делам образования сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
«8 декабря, в связи с низкой температурой воздуха, продлевается отмена учебы в школах Челябинска. Занятия отменяются с первого по одиннадцатый классы первой и второй смены», — заявили в пресс-службе.
С 7 декабря в областном центре отменили занятия во всех школах из-за тридцатиградусных морозов. Все службы Челябинска переведены в режим повышенной готовности.
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