08 декабря 2023

В некоторых городах ХМАО дети первой смены не пойдут в школу

«Госуслуги»: в Радужном школьникам первой смены отменили занятия из-за морозов
© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Кетово, зима, кетово, школа, кетовская школа
В Радужном 9 декабря для учащихся первой смены отменили занятия Фото:

В Радужном (ХМАО) 9 декабря для школьников первой смены отменили учебу из-за морозов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».

«Занятия 9 декабря первой смены с 1 по 11 класс отменяются у школьников Радужного. Температура около -37 градусов. Ветер слабый — один метр в секунду», — говорится в объявлении на портале. Также отменили учебу у школьников с 1 по 8 класс в Покачах и Когалыме. В этот день не будут учиться и дети с 1 по 4 класс в Нижневартовске, Мегионе, Лангепасе.

При этом ученики Югорска, Сургута, Урая, Ханты-Мансийска, Пыть-Яха, Нягани, Нефтеюганска пойдут в школу в этот деть. Для них не отменили занятия, так как температурные условия не превышают пороговых для объявления актировки.

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В Радужном (ХМАО) 9 декабря для школьников первой смены отменили учебу из-за морозов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Занятия 9 декабря первой смены с 1 по 11 класс отменяются у школьников Радужного. Температура около -37 градусов. Ветер слабый — один метр в секунду», — говорится в объявлении на портале. Также отменили учебу у школьников с 1 по 8 класс в Покачах и Когалыме. В этот день не будут учиться и дети с 1 по 4 класс в Нижневартовске, Мегионе, Лангепасе. При этом ученики Югорска, Сургута, Урая, Ханты-Мансийска, Пыть-Яха, Нягани, Нефтеюганска пойдут в школу в этот деть. Для них не отменили занятия, так как температурные условия не превышают пороговых для объявления актировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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