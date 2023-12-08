В некоторых городах ХМАО дети первой смены не пойдут в школу

В Радужном (ХМАО) 9 декабря для школьников первой смены отменили учебу из-за морозов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».
«Занятия 9 декабря первой смены с 1 по 11 класс отменяются у школьников Радужного. Температура около -37 градусов. Ветер слабый — один метр в секунду», — говорится в объявлении на портале. Также отменили учебу у школьников с 1 по 8 класс в Покачах и Когалыме. В этот день не будут учиться и дети с 1 по 4 класс в Нижневартовске, Мегионе, Лангепасе.
При этом ученики Югорска, Сургута, Урая, Ханты-Мансийска, Пыть-Яха, Нягани, Нефтеюганска пойдут в школу в этот деть. Для них не отменили занятия, так как температурные условия не превышают пороговых для объявления актировки.
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