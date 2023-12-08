08 декабря 2023

В екатеринбургском ТЦ «Карнавал» случился потоп. Видео

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В ТЦ «Карнавал» с потолка льется кипяток Фото:

В ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге произошел потоп, льется горячая вода. Об этом сообщили очевидцы.

«В Карнавале потоп. Льет кипяток», — рассказал очевидец. Его слова передает telegram-канал «Бандитский центр 18+».

Корреспондент попытался связаться с администрацией ТЦ «Карнавал», но на телефонный звонок они не ответили. Редакция направила запрос на официальную почту торгового центра.

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В ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге произошел потоп, льется горячая вода. Об этом сообщили очевидцы. «В Карнавале потоп. Льет кипяток», — рассказал очевидец. Его слова передает telegram-канал «Бандитский центр 18+». Корреспондент попытался связаться с администрацией ТЦ «Карнавал», но на телефонный звонок они не ответили. Редакция направила запрос на официальную почту торгового центра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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