В ТЦ «Карнавал» с потолка льется кипяток
В ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге произошел потоп, льется горячая вода. Об этом сообщили очевидцы.
«В Карнавале потоп. Льет кипяток», — рассказал очевидец. Его слова передает telegram-канал «Бандитский центр 18+».
Корреспондент попытался связаться с администрацией ТЦ «Карнавал», но на телефонный звонок они не ответили. Редакция направила запрос на официальную почту торгового центра.
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