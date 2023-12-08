08 декабря 2023

Два человека погибли при пожаре в Краснотурьинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, дым, разбор завалов, последствия пожара, пожарный
Возможной причиной пожара могло быть замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) на улице Южная, 20 произошел пожар, в результате которого погибли 37-летний мужчина и 34-летняя женщина. Информация об этом появилась в соцсетях.

«В пожаре погибло 2 человека: мужчина 1986 года рождения, и женщина 1989 года рождения», — сообщает telegram-канал «Инцидент Краснотурьинск». «На площади 56 квадратных метров сгорела кровля. Повреждены: чердачное перекрытие, внутренняя отделка, домашнее имущество частного жилого дома», — говорится на сайте МЧС Свердловской области.

«Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Тела умерших направлены на экспертизу для выяснения точной причины смерти», — рассказал URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Возможной причиной возгорания могло быть замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем, добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Отмечается, что личности погибших предварительно установлены. Их смерть не носит криминальный характер.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) на улице Южная, 20 произошел пожар, в результате которого погибли 37-летний мужчина и 34-летняя женщина. Информация об этом появилась в соцсетях. «В пожаре погибло 2 человека: мужчина 1986 года рождения, и женщина 1989 года рождения», — сообщает telegram-канал «Инцидент Краснотурьинск». «На площади 56 квадратных метров сгорела кровля. Повреждены: чердачное перекрытие, внутренняя отделка, домашнее имущество частного жилого дома», — говорится на сайте МЧС Свердловской области. «Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Тела умерших направлены на экспертизу для выяснения точной причины смерти», — рассказал URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. Возможной причиной возгорания могло быть замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем, добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Отмечается, что личности погибших предварительно установлены. Их смерть не носит криминальный характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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