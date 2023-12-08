На северо-западе Челябинска прорвало трубу. Видео

09 декабря 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

На месте ЧП работают аварийные службы (фото из архива) Фото: Александр Кондратюк © URA.RU В Челябинске в микрорайоне между улицами Чичерина и 40 лет Победы 9 декабря произошло серьезное повреждение водовода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Серьезное повреждение водовода произошло в микрорайоне между улицами Чичерина и 40 лет Победы. Аварийные службы на месте», — уточняет пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале. В ближайшее время прекратится подача воды в жилые дома микрорайона. Жителей просят запастись водой. Также убрать машины с парковок в границах улиц подтопления.

В Челябинске в микрорайоне между улицами Чичерина и 40 лет Победы 9 декабря произошло серьезное повреждение водовода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Серьезное повреждение водовода произошло в микрорайоне между улицами Чичерина и 40 лет Победы. Аварийные службы на месте», — уточняет пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале. В ближайшее время прекратится подача воды в жилые дома микрорайона. Жителей просят запастись водой. Также убрать машины с парковок в границах улиц подтопления.