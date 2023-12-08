08 декабря 2023

На северо-западе Челябинска прорвало трубу. Видео

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Работа аварийной бригады на месте коммунальной аварии. Челябинск, трубы, прорыв, отопление, жкх, магистраль, авария, ремонт, коммунальная служба
На месте ЧП работают аварийные службы (фото из архива) Фото:

В Челябинске в микрорайоне между улицами Чичерина и 40 лет Победы 9 декабря произошло серьезное повреждение водовода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Серьезное повреждение водовода произошло в микрорайоне между улицами Чичерина и 40 лет Победы. Аварийные службы на месте», — уточняет пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале.

В ближайшее время прекратится подача воды в жилые дома микрорайона. Жителей просят запастись водой. Также убрать машины с парковок в границах улиц подтопления.

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В Челябинске в микрорайоне между улицами Чичерина и 40 лет Победы 9 декабря произошло серьезное повреждение водовода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Серьезное повреждение водовода произошло в микрорайоне между улицами Чичерина и 40 лет Победы. Аварийные службы на месте», — уточняет пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале. В ближайшее время прекратится подача воды в жилые дома микрорайона. Жителей просят запастись водой. Также убрать машины с парковок в границах улиц подтопления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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