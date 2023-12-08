На месте ЧП работают аварийные службы (фото из архива)
В Челябинске в микрорайоне между улицами Чичерина и 40 лет Победы 9 декабря произошло серьезное повреждение водовода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Серьезное повреждение водовода произошло в микрорайоне между улицами Чичерина и 40 лет Победы. Аварийные службы на месте», — уточняет пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале.
В ближайшее время прекратится подача воды в жилые дома микрорайона. Жителей просят запастись водой. Также убрать машины с парковок в границах улиц подтопления.
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