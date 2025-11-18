Челябинцам рассказали, когда ждать прихода настоящей зимы. Скрин
В Челябинске до конца месяца не ожидается сильных снегопадов и морозов
Устойчивый снежный покров не ляжет раньше декабря в Челябинске. Вместо этого город ждет типичная осенняя погода — снег с дождем, переменная облачность и температуры, которые то повышаются, то опускаются ниже нуля. Это следует из прогноза «Гисметео».
«С 17 по 30 ноября ожидаются перепады температуры, дожди со снегом, который быстро тает. С 17 по 23 ноября температура будет колебаться от положительных до слегка отрицательных значений. К концу месяца, с 24 по 30 ноября, станет чуть холоднее: до минус пяти ночью», — следует из прогноза метеорологов.
До конца месяца столбик термометра днем будет находиться на или выше нулевой отметки. Пасмурные дни будут сменять солнечные. Это не позволит закрепиться снежному покрову.
В первые две недели ноября в Челябинске наблюдалась переменчивая погода с температурой выше климатической нормы: с 5 по 11 ноября термометры показывали от одного до трех градусов днем с дождями и мокрым снегом. С 12 по 17 ноября осадки прекратились, установилась малооблачная погода с температурой от 0 до +2 градусов.
