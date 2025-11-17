Челябинские туристы отсудили у приставов компенсацию за сорванный отпуск в ОАЭ

Туриста не выпустили из страны из-за несуществующего долга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке гражданское дело по иску туриста к Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Из-за ошибки приставов семейная пара не смогла отправиться на отдых в ОАЭ в феврале 2025 года — их не выпустили из страны. Суд взыскал с ФССП убытки и компенсацию морального вреда. Об этом рассказал юрист Игорь Косицын, представлявший интересы туристов.

«В феврале 2025 года семейная пара не смогла улететь на отдых в ОАЭ из-за ограничения на выезд. При обращении в районное подразделение ФССП выяснилось, что причиной ограничения стало ошибочное присоединение туриста к сводному производству другого должника. Поэтому, когда задолженность была погашена, исполнительное производство прекращено не было, а постановление об ограничении выезда вынесли уже после погашения долга», — рассказал URA.RU Игорь Косицын.

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции представители ФССП не стали отрицать наличие ошибки, однако просили отказать в удовлетворении иска. Суд принял сторону истца и вынес решение о взыскании убытков в сумме 136 тысяч рублей, что соответствует стоимости тура.

Обе стороны решение не устроило. Они обратились с апелляцией в суд. В результате пострадавшие добились выплаты еще и компенсации морального вреда в размере десяти тысяч рублей. В первоначальном решении суд первой инстанции отказал в взыскании компенсации морального вреда, аргументировав это отсутствием доказательств физических и нравственных страданий со стороны истца. Однако апелляционный суд не согласился с данным выводом, и в итоге решение суда вступило в законную силу.