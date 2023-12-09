Эрдоган раскритиковал США и призвал изменить СБ ООН

09 декабря 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Реджеп Эрдоган сообщил, что ООН нужно реформировать Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал США за решение наложить вето на резолюцию СБ ООН по сектору Газа. Он заявил, что в ООН необходимо провести реформы. «К сожалению, в СБ ООБ из-за одного постоянного члена — США — была отклонена резолюция о прекращении огня. Мы говорим, что справедливый мир возможен, но он невозможен с США», — заявил Эрдоган на форуме, посвященном Дню прав человека. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что ООН нужно реформировать. Ранее США наложили вето на проект резолюции ОАЭ в Совете безопасности ООН, который требовал немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников, передает «Национальная служба новостей». Этот документ одобрили 13 членов СБ ООН, в том числе РФ и Китай. Турецкий лидер отметил, что у страны больше не осталось надежд на Совбез ООН, передает RT.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал США за решение наложить вето на резолюцию СБ ООН по сектору Газа. Он заявил, что в ООН необходимо провести реформы. «К сожалению, в СБ ООБ из-за одного постоянного члена — США — была отклонена резолюция о прекращении огня. Мы говорим, что справедливый мир возможен, но он невозможен с США», — заявил Эрдоган на форуме, посвященном Дню прав человека. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что ООН нужно реформировать. Ранее США наложили вето на проект резолюции ОАЭ в Совете безопасности ООН, который требовал немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников, передает «Национальная служба новостей». Этот документ одобрили 13 членов СБ ООН, в том числе РФ и Китай. Турецкий лидер отметил, что у страны больше не осталось надежд на Совбез ООН, передает RT.