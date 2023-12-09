Эрдоган раскритиковал США и призвал изменить СБ ООН

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Нато.вооружение. техника. stock, stock, Эрдоган Реджеп Тайип
Реджеп Эрдоган сообщил, что ООН нужно реформировать Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал США за решение наложить вето на резолюцию СБ ООН по сектору Газа. Он заявил, что в ООН необходимо провести реформы.

«К сожалению, в СБ ООБ из-за одного постоянного члена — США — была отклонена резолюция о прекращении огня. Мы говорим, что справедливый мир возможен, но он невозможен с США», — заявил Эрдоган на форуме, посвященном Дню прав человека. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что ООН нужно реформировать.

Ранее США наложили вето на проект резолюции ОАЭ в Совете безопасности ООН, который требовал немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников, передает «Национальная служба новостей». Этот документ одобрили 13 членов СБ ООН, в том числе РФ и Китай. Турецкий лидер отметил, что у страны больше не осталось надежд на Совбез ООН, передает RT.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал США за решение наложить вето на резолюцию СБ ООН по сектору Газа. Он заявил, что в ООН необходимо провести реформы. «К сожалению, в СБ ООБ из-за одного постоянного члена — США — была отклонена резолюция о прекращении огня. Мы говорим, что справедливый мир возможен, но он невозможен с США», — заявил Эрдоган на форуме, посвященном Дню прав человека. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что ООН нужно реформировать. Ранее США наложили вето на проект резолюции ОАЭ в Совете безопасности ООН, который требовал немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников, передает «Национальная служба новостей». Этот документ одобрили 13 членов СБ ООН, в том числе РФ и Китай. Турецкий лидер отметил, что у страны больше не осталось надежд на Совбез ООН, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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