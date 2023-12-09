Эрдоган раскритиковал США и призвал изменить СБ ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал США за решение наложить вето на резолюцию СБ ООН по сектору Газа. Он заявил, что в ООН необходимо провести реформы.
«К сожалению, в СБ ООБ из-за одного постоянного члена — США — была отклонена резолюция о прекращении огня. Мы говорим, что справедливый мир возможен, но он невозможен с США», — заявил Эрдоган на форуме, посвященном Дню прав человека. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что ООН нужно реформировать.
Ранее США наложили вето на проект резолюции ОАЭ в Совете безопасности ООН, который требовал немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников, передает «Национальная служба новостей». Этот документ одобрили 13 членов СБ ООН, в том числе РФ и Китай. Турецкий лидер отметил, что у страны больше не осталось надежд на Совбез ООН, передает RT.
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