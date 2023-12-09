В Ереване активисты побрили и облили марганцовкой российскую блогершу, оскорбившую армян

Baza: Юлию Финесс побрили и облили марганцовкой из-за неуважения к армянам

09 декабря 2023 в 21:28 Размер текста - 17 +

Юлия Финесс принесла извинения за хамское поведение Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Ереване активисты из движения «Хайрактак» напали на российскую блогершу Юлию Финесс и заставили ее извиниться за неуважительного отношения к гражданам Армении. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «В Ереване местные активисты напали на Юлию Финесс — скандальную блогершу побрили налысо за негативные высказывания про армян», — говорится в сообщении. По данным канала, Финесс сбрили волосы, облили марганцовкой и заставили биться головой о стену. Активисты отметили, что они совершили это, так как блогерша неуважительно разговаривала с водителем такси, справляла нужду в центре армянской столицы и опубликовывала видео, где по-хамски ведет себя в аптеке. «Как мы и говорили, любая мразь, осквернившая нашу землю, будет наказана», — прокомментировали свои действия нападавшие», — заявили в «Хайрактак». Финесс принесла извинения за содеянное. По данным СК Армении, из-за хулиганства блогершу и ее друга задержали. Они повредили имущество точки быстрого питания, передает «Ридус». Россиянка известна как треш-стримерша, которая постоянно конфликтует с другими людьми и опубликовывает видео произошедшего в сеть. В ноябре 2023 года Финесс улетела в Ереван, как она отметила, по поддельному паспорту. По данным российских telegram-каналов, блогерше готовят документы для депортации из Армении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ереване активисты из движения «Хайрактак» напали на российскую блогершу Юлию Финесс и заставили ее извиниться за неуважительного отношения к гражданам Армении. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «В Ереване местные активисты напали на Юлию Финесс — скандальную блогершу побрили налысо за негативные высказывания про армян», — говорится в сообщении. По данным канала, Финесс сбрили волосы, облили марганцовкой и заставили биться головой о стену. Активисты отметили, что они совершили это, так как блогерша неуважительно разговаривала с водителем такси, справляла нужду в центре армянской столицы и опубликовывала видео, где по-хамски ведет себя в аптеке. «Как мы и говорили, любая мразь, осквернившая нашу землю, будет наказана», — прокомментировали свои действия нападавшие», — заявили в «Хайрактак». Финесс принесла извинения за содеянное. По данным СК Армении, из-за хулиганства блогершу и ее друга задержали. Они повредили имущество точки быстрого питания, передает «Ридус». Россиянка известна как треш-стримерша, которая постоянно конфликтует с другими людьми и опубликовывает видео произошедшего в сеть. В ноябре 2023 года Финесс улетела в Ереван, как она отметила, по поддельному паспорту. По данным российских telegram-каналов, блогерше готовят документы для депортации из Армении.