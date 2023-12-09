Экономика Промышленность Завод жены и зятя курганского сенатора Муратова снизил прибыль в 64 раза Курганский арматурный завод в 64 раза снизил прибыль за 2022 год 10 декабря 2023 в 09:12 Размер текста - 17 + Курганский арматурный завод резко снизил выручку и прибыль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганский арматурный завод, которым владеют жена и зять сенатора от региона Сергея Муратова, снизил прибыль в 64 раза по итогам работы за 2022 год. Об этом говорится в финансовой документации предприятия. «Чистая прибыль ООО „Курганский арматурный завод“ за 2021 год: 25 млн 667 тысяч рублей. Прибыль организации за 2022 год — 400 тысяч рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Согласно СБИС, выручка завода упала с 429 млн рублей (2021 год) до 282 млн рублей (2022 год). Основная доля в уставном капитале предприятия принадлежит супруге сенатора Светлане Муратовой (99,92%). Его зять Федор Теребенин владеет долей 0,04%. По данным СБИС, предприятие занимается производством трубопроводной арматуры. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Курганский арматурный завод» по теме публикации. Ответ ожидается. В июне 2022 года прокуратура Кургана провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в ООО «Курганский арматурный завод». В ходе проверки выяснилось, что завод имеет задолженность по заработной плате перед 23 работниками за февраль — март 2022 года на общую сумму свыше 690 тысяч рублей. Предприятию был назначен штраф в размере 40 тысяч рублей. Курганский арматурный завод, которым владеют жена и зять сенатора от региона Сергея Муратова, снизил прибыль в 64 раза по итогам работы за 2022 год. Об этом говорится в финансовой документации предприятия. «Чистая прибыль ООО „Курганский арматурный завод“ за 2021 год: 25 млн 667 тысяч рублей. Прибыль организации за 2022 год — 400 тысяч рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Согласно СБИС, выручка завода упала с 429 млн рублей (2021 год) до 282 млн рублей (2022 год). Основная доля в уставном капитале предприятия принадлежит супруге сенатора Светлане Муратовой (99,92%). Его зять Федор Теребенин владеет долей 0,04%. По данным СБИС, предприятие занимается производством трубопроводной арматуры. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Курганский арматурный завод» по теме публикации. Ответ ожидается. В июне 2022 года прокуратура Кургана провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в ООО «Курганский арматурный завод». В ходе проверки выяснилось, что завод имеет задолженность по заработной плате перед 23 работниками за февраль — март 2022 года на общую сумму свыше 690 тысяч рублей. Предприятию был назначен штраф в размере 40 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям