09 декабря 2023
08 декабря 2023

В ЯНАО пожарные спасли семь человек из горящего дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, эвакуация, пожар, спасатели, задымление, пожарные
Сотрудник МЧС спасли троих детей Фото:

Сотрудники МЧС спасли в Тарко-Сале (ЯНАО) семерых человек, включая троих детей, во время пожара в жилом двухэтажном деревянном доме. Об этом сообщило УМВД региона.

«На момент прибытия наблюдалось горение в одной из квартир по улице Мира,1, а также горение в чердачном помещении. Из-за задымления в подъезде через окна при помощи пожарных автолестниц были спасены семь человек, в том числе трое детей», — написали сотрудники ведомства в telegram-канале. Самостоятельно эвакуировались более 40 человек.

По словам представителей ведомства, пожар потушили за 40 минут. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Также спасатели вытащили из огня кота. Огнем повреждена квартира на площади 20 квадратных метров и чердачное помещение. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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Сотрудники МЧС спасли в Тарко-Сале (ЯНАО) семерых человек, включая троих детей, во время пожара в жилом двухэтажном деревянном доме. Об этом сообщило УМВД региона. «На момент прибытия наблюдалось горение в одной из квартир по улице Мира,1, а также горение в чердачном помещении. Из-за задымления в подъезде через окна при помощи пожарных автолестниц были спасены семь человек, в том числе трое детей», — написали сотрудники ведомства в telegram-канале. Самостоятельно эвакуировались более 40 человек. По словам представителей ведомства, пожар потушили за 40 минут. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Также спасатели вытащили из огня кота. Огнем повреждена квартира на площади 20 квадратных метров и чердачное помещение. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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