В ЯНАО пожарные спасли семь человек из горящего дома

Сотрудники МЧС спасли в Тарко-Сале (ЯНАО) семерых человек, включая троих детей, во время пожара в жилом двухэтажном деревянном доме. Об этом сообщило УМВД региона.
«На момент прибытия наблюдалось горение в одной из квартир по улице Мира,1, а также горение в чердачном помещении. Из-за задымления в подъезде через окна при помощи пожарных автолестниц были спасены семь человек, в том числе трое детей», — написали сотрудники ведомства в telegram-канале. Самостоятельно эвакуировались более 40 человек.
По словам представителей ведомства, пожар потушили за 40 минут. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Также спасатели вытащили из огня кота. Огнем повреждена квартира на площади 20 квадратных метров и чердачное помещение. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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