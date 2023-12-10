Арестович* объяснил, почему начал выступать против Зеленского

Арестович* заявил, что на Украине не осталось свободы

10 декабря 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Зеленский ведет страну к диктатуре, заявил Арестович Фото: Официальный сайт президента Украины Бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что в стране становится все меньше свободы, власти пытаются подавить оппозицию, а государство страдает от коррупции. Так он ответил на вопрос о том, что вызвало смену его отношения к президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Прошел год, и многое изменилось. Россия приняла много решений и сделала ставку на долгий конфликт, а мы этих решений не приняли. Кроме того, государства, поглощенные коррупцией и беззаконием, которые преследуют людей за их взгляды, не выигрывают», — заявил Арестович в разговоре с польским изданием Rzeczpospolita. Еще год назад Арестович сравнивал Зеленского с императором Франции Наполеоном Бонапартом. Теперь же он заявил, что не понимает, за что борется Украина, ограничивая свободу в стране. Арестович также смоделировал три сценария завершения конфликта на Украине. Тот из них, который предполагает победу Киева, экс-советник назвал «сказочным». *Алексей Арестович — включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что в стране становится все меньше свободы, власти пытаются подавить оппозицию, а государство страдает от коррупции. Так он ответил на вопрос о том, что вызвало смену его отношения к президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Прошел год, и многое изменилось. Россия приняла много решений и сделала ставку на долгий конфликт, а мы этих решений не приняли. Кроме того, государства, поглощенные коррупцией и беззаконием, которые преследуют людей за их взгляды, не выигрывают», — заявил Арестович в разговоре с польским изданием Rzeczpospolita. Еще год назад Арестович сравнивал Зеленского с императором Франции Наполеоном Бонапартом. Теперь же он заявил, что не понимает, за что борется Украина, ограничивая свободу в стране. Арестович также смоделировал три сценария завершения конфликта на Украине. Тот из них, который предполагает победу Киева, экс-советник назвал «сказочным». *Алексей Арестович — включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.