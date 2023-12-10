Арестович* озвучил три сценария для Украины в 2024 году

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Вооруженные силы Украины. stock, военные, украина, бмд, всу, stock
Арестович назвал победу Украины «фантастическим вариантом» Фото:

Бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) обозначил три сценария завершения конфликта на Украине. По его мнению, Россия, США и Китай могут договориться о прекращении огня, либо же все останется как прежде, что в итоге приведет к поражению Киева. Еще один вариант, по его мнению, сказочный — Запад усилит свою помощь.

«Первый вариант предполагает, что Россия, США и Китай договорятся о прекращении боев. Однако тогда возникнут локальные конфликты», — озвучил первый сценарий Арестович, передает польское издание Rzeczpospolita. Во втором случае, отметил он, отсутствие поддержки со стороны Запада приведет к поражению на нескольких фронтовых участках. И тогда Киев начнет искать виноватых, что также приведет к внутренним конфликтам.

Третий сценарий, по мнению Арестовича, фантастический. Он предполагает победу Украины, если Запад усилит свою поддержку и направит много оружия.

Арестович в начале декабря заявлял, что накопившиеся противоречия внутри страны могут спровоцировать новый майдан. В качестве альтернативы он назвал военный переворот.

*Алексей Арестович — включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

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Бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) обозначил три сценария завершения конфликта на Украине. По его мнению, Россия, США и Китай могут договориться о прекращении огня, либо же все останется как прежде, что в итоге приведет к поражению Киева. Еще один вариант, по его мнению, сказочный — Запад усилит свою помощь. «Первый вариант предполагает, что Россия, США и Китай договорятся о прекращении боев. Однако тогда возникнут локальные конфликты», — озвучил первый сценарий Арестович, передает польское издание Rzeczpospolita. Во втором случае, отметил он, отсутствие поддержки со стороны Запада приведет к поражению на нескольких фронтовых участках. И тогда Киев начнет искать виноватых, что также приведет к внутренним конфликтам. Третий сценарий, по мнению Арестовича, фантастический. Он предполагает победу Украины, если Запад усилит свою поддержку и направит много оружия. Арестович в начале декабря заявлял, что накопившиеся противоречия внутри страны могут спровоцировать новый майдан. В качестве альтернативы он назвал военный переворот. *Алексей Арестович — включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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