Арестович* озвучил три сценария для Украины в 2024 году

10 декабря 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Арестович назвал победу Украины «фантастическим вариантом» Фото: Министерство обороны Украины Бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) обозначил три сценария завершения конфликта на Украине. По его мнению, Россия, США и Китай могут договориться о прекращении огня, либо же все останется как прежде, что в итоге приведет к поражению Киева. Еще один вариант, по его мнению, сказочный — Запад усилит свою помощь. «Первый вариант предполагает, что Россия, США и Китай договорятся о прекращении боев. Однако тогда возникнут локальные конфликты», — озвучил первый сценарий Арестович, передает польское издание Rzeczpospolita. Во втором случае, отметил он, отсутствие поддержки со стороны Запада приведет к поражению на нескольких фронтовых участках. И тогда Киев начнет искать виноватых, что также приведет к внутренним конфликтам. Третий сценарий, по мнению Арестовича, фантастический. Он предполагает победу Украины, если Запад усилит свою поддержку и направит много оружия. Арестович в начале декабря заявлял, что накопившиеся противоречия внутри страны могут спровоцировать новый майдан. В качестве альтернативы он назвал военный переворот. *Алексей Арестович — включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) обозначил три сценария завершения конфликта на Украине. По его мнению, Россия, США и Китай могут договориться о прекращении огня, либо же все останется как прежде, что в итоге приведет к поражению Киева. Еще один вариант, по его мнению, сказочный — Запад усилит свою помощь. «Первый вариант предполагает, что Россия, США и Китай договорятся о прекращении боев. Однако тогда возникнут локальные конфликты», — озвучил первый сценарий Арестович, передает польское издание Rzeczpospolita. Во втором случае, отметил он, отсутствие поддержки со стороны Запада приведет к поражению на нескольких фронтовых участках. И тогда Киев начнет искать виноватых, что также приведет к внутренним конфликтам. Третий сценарий, по мнению Арестовича, фантастический. Он предполагает победу Украины, если Запад усилит свою поддержку и направит много оружия. Арестович в начале декабря заявлял, что накопившиеся противоречия внутри страны могут спровоцировать новый майдан. В качестве альтернативы он назвал военный переворот. *Алексей Арестович — включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.