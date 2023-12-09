09 декабря 2023
08 декабря 2023

Шумков: курганские власти применят жесткие меры к недобросовестным подрядчикам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум арматуростроителей России. Курган, шумков вадим
Шумков жестко реагирует на работу недобросовестных подрядчиков Фото:

Власти Курганской области жестко реагируют на недобросовестных подрядчиков. Они теряют возможность работать на строительстве соцобъектов в регионе. Об этом рассказал 10 декабря губернатор области Вадим Шумков, отвечая на вопрос ведущей в прямом эфире ГТРК «Курган».

«Подрядчики иногда жалуются на то, насколько жестко в области принимаются решения. Школу в Кетово за 1 млрд 200 млн мы не стали покупать. Подрядчик, который в Кургане строил школу на 1500 мест и детскую поликлинику потерял наше доверие. Мы дождались, когда он достроит поликлинику, а школу ему не доверили», — уточнил Шумков.

По словам Шумкова, подрядчик, строивший школу на 1500 мест не вернул часть денег, когда досрочно покинул объект. Губернатор добавил, что с помощью правоохранительных органов деньги возвращены и школу достраивает другой подрядчик, более добросовестный.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Курганской области жестко реагируют на недобросовестных подрядчиков. Они теряют возможность работать на строительстве соцобъектов в регионе. Об этом рассказал 10 декабря губернатор области Вадим Шумков, отвечая на вопрос ведущей в прямом эфире ГТРК «Курган». «Подрядчики иногда жалуются на то, насколько жестко в области принимаются решения. Школу в Кетово за 1 млрд 200 млн мы не стали покупать. Подрядчик, который в Кургане строил школу на 1500 мест и детскую поликлинику потерял наше доверие. Мы дождались, когда он достроит поликлинику, а школу ему не доверили», — уточнил Шумков. По словам Шумкова, подрядчик, строивший школу на 1500 мест не вернул часть денег, когда досрочно покинул объект. Губернатор добавил, что с помощью правоохранительных органов деньги возвращены и школу достраивает другой подрядчик, более добросовестный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...