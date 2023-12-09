Шумков: курганские власти применят жесткие меры к недобросовестным подрядчикам

Власти Курганской области жестко реагируют на недобросовестных подрядчиков. Они теряют возможность работать на строительстве соцобъектов в регионе. Об этом рассказал 10 декабря губернатор области Вадим Шумков, отвечая на вопрос ведущей в прямом эфире ГТРК «Курган».
«Подрядчики иногда жалуются на то, насколько жестко в области принимаются решения. Школу в Кетово за 1 млрд 200 млн мы не стали покупать. Подрядчик, который в Кургане строил школу на 1500 мест и детскую поликлинику потерял наше доверие. Мы дождались, когда он достроит поликлинику, а школу ему не доверили», — уточнил Шумков.
По словам Шумкова, подрядчик, строивший школу на 1500 мест не вернул часть денег, когда досрочно покинул объект. Губернатор добавил, что с помощью правоохранительных органов деньги возвращены и школу достраивает другой подрядчик, более добросовестный.
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