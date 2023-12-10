ВС РФ поразили место сбора командиров ВСУ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, в небе, ка-52, пиропатроны, stock, сбойка
В Минобороны РФ сообщили, что российские силы совершили удары по живой силе ВСУ в 128 районах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы совершили удар по месту сбора командного состава тактических групп ВСУ «Катран» и «Омаха». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение по месту сбора командного состава тактических групп „Катран“ и „Омаха“ вооруженных сил Украины», — заявили в Минобороны. В ведомстве отметили, что российские военные нанесли удар по хранилищу топлива для украинской бронетехники и живой силе в 128 районах.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные впервые применили модернизированные вертолеты Ка-52М в зоне спецоперации на Украине и поразили позиции украинских сил на донецком направлении. По данным ведомства, авиация группировки «Запад» нанесла 14 ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ, передает телеканал 360.

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Российские силы совершили удар по месту сбора командного состава тактических групп ВСУ «Катран» и «Омаха». Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Нанесено поражение по месту сбора командного состава тактических групп „Катран“ и „Омаха“ вооруженных сил Украины», — заявили в Минобороны. В ведомстве отметили, что российские военные нанесли удар по хранилищу топлива для украинской бронетехники и живой силе в 128 районах. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные впервые применили модернизированные вертолеты Ка-52М в зоне спецоперации на Украине и поразили позиции украинских сил на донецком направлении. По данным ведомства, авиация группировки «Запад» нанесла 14 ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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