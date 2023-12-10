ВС РФ поразили место сбора командиров ВСУ

Российские силы совершили удар по месту сбора командного состава тактических групп ВСУ «Катран» и «Омаха». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Нанесено поражение по месту сбора командного состава тактических групп „Катран“ и „Омаха“ вооруженных сил Украины», — заявили в Минобороны. В ведомстве отметили, что российские военные нанесли удар по хранилищу топлива для украинской бронетехники и живой силе в 128 районах.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные впервые применили модернизированные вертолеты Ка-52М в зоне спецоперации на Украине и поразили позиции украинских сил на донецком направлении. По данным ведомства, авиация группировки «Запад» нанесла 14 ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ, передает телеканал 360.
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