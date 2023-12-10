Лавров предложил журналистам спросить Зеленского о мирных переговорах с РФ

10 декабря 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Лавров предложил спросить у Зеленского про мирное урегулирование на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал предложение переадресовать вопрос о мирном урегулировании украинского конфликта президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он заявил в своем онлайн-выступлении на Дохийском форуме. «Вам следует позвонить господину Зеленскому. Потому что полтора года назад он подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с правительством президента России Владимира Путина. Это хорошо известный факт», — передает ТАСС слова Лаврова. Лавров неоднократно после начала спецоперации говорил о том, что президент России выступает за переговоры с Украиной по проблеме урегулирования конфликта. Он добавил, что украинская сторона сама не идет на переговоры, передает RT. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Зеленский должен отменить запрет на ведение переговоров с Россией, чтобы они состоялись. Он добавил, что в решение этой проблемы должны включиться США, чтобы надавить на украинского лидера.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал предложение переадресовать вопрос о мирном урегулировании украинского конфликта президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он заявил в своем онлайн-выступлении на Дохийском форуме. «Вам следует позвонить господину Зеленскому. Потому что полтора года назад он подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с правительством президента России Владимира Путина. Это хорошо известный факт», — передает ТАСС слова Лаврова. Лавров неоднократно после начала спецоперации говорил о том, что президент России выступает за переговоры с Украиной по проблеме урегулирования конфликта. Он добавил, что украинская сторона сама не идет на переговоры, передает RT. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Зеленский должен отменить запрет на ведение переговоров с Россией, чтобы они состоялись. Он добавил, что в решение этой проблемы должны включиться США, чтобы надавить на украинского лидера.