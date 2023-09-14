В Госдуме назвали первый шаг к переговорам России и Украины

Депутат Госдумы Слуцкий: США должны надавить на Зеленского для переговоров с РФ

14 сентября 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Украина запретила вести мирные переговоры с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский должен отменить запрет на ведение переговоров с Россией, чтобы они состоялись. В решение этой проблемы в ситуацию должны включиться США, чтобы надавить на украинского лидера, заявил URA.RU глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Заявление [госсекретаря США Энтони] Блинкена выглядит странно, как говорится, больше от лукавого. Вашингтон сам приказал своим киевским марионеткам выйти из переговорного процесса и саботировать проект стамбульских соглашений. Более того, Зеленский ввел запрет на мирные переговоры с Россией. Вот с этого надо начинать „блинкеным“ и „байденам“. Сначала они должны повлиять на то, чтобы спонсируемая ими хунта отменила все абсурдные ограничения, а также вернулась в конструктивное русло обсуждения возможных договоренностей. И тут точно не Россия должна проявлять инициативу. Мы от переговоров не отказывались», — сказал Леонид Слуцкий. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев готов к переговорам с РФ, в то время как президент России Владимир Путин якобы не готов к ним. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг это заявление Блинкена. Владимир Путин подчеркнул, что ждет, когда Украина публично заявит о переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский должен отменить запрет на ведение переговоров с Россией, чтобы они состоялись. В решение этой проблемы в ситуацию должны включиться США, чтобы надавить на украинского лидера, заявил URA.RU глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Заявление [госсекретаря США Энтони] Блинкена выглядит странно, как говорится, больше от лукавого. Вашингтон сам приказал своим киевским марионеткам выйти из переговорного процесса и саботировать проект стамбульских соглашений. Более того, Зеленский ввел запрет на мирные переговоры с Россией. Вот с этого надо начинать „блинкеным“ и „байденам“. Сначала они должны повлиять на то, чтобы спонсируемая ими хунта отменила все абсурдные ограничения, а также вернулась в конструктивное русло обсуждения возможных договоренностей. И тут точно не Россия должна проявлять инициативу. Мы от переговоров не отказывались», — сказал Леонид Слуцкий. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев готов к переговорам с РФ, в то время как президент России Владимир Путин якобы не готов к ним. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг это заявление Блинкена. Владимир Путин подчеркнул, что ждет, когда Украина публично заявит о переговорах.