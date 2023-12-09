Тюменские пенсионеры притворяются инвалидами, чтобы зарабатывать деньги
Тюменский горожанин снял на камеру пенсионерку, которая просит милостыню в инвалидной коляске. На видео она передвигает коляску при помощи толчков ногами от земли.
«Сегодня возле Леруа произошло чудо: старушки на инвалидных колясках, что просят милостыню, научились двигать ногами», — прокомментировал мужчина видео в «ЧС Тюмень» ВКонтакте.
Случай произошел возле магазина сети «Леруа Мерлен». Мужчина просит тюменцев не поддаваться мошенникам.
Видео: ЧС Тюмень
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