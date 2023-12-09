09 декабря 2023
08 декабря 2023

Тюменские пенсионеры притворяются инвалидами, чтобы зарабатывать деньги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, инвалид, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидность
Тюменские пенсионеры притворяются инвалидами, чтобы зарабатывать деньги Фото:

Тюменский горожанин снял на камеру пенсионерку, которая просит милостыню в инвалидной коляске. На видео она передвигает коляску при помощи толчков ногами от земли.

«Сегодня возле Леруа произошло чудо: старушки на инвалидных колясках, что просят милостыню, научились двигать ногами», — прокомментировал мужчина видео в «ЧС Тюмень» ВКонтакте.

Случай произошел возле магазина сети «Леруа Мерлен». Мужчина просит тюменцев не поддаваться мошенникам.

Видео: ЧС Тюмень

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Тюменский горожанин снял на камеру пенсионерку, которая просит милостыню в инвалидной коляске. На видео она передвигает коляску при помощи толчков ногами от земли. «Сегодня возле Леруа произошло чудо: старушки на инвалидных колясках, что просят милостыню, научились двигать ногами», — прокомментировал мужчина видео в «ЧС Тюмень» ВКонтакте. Случай произошел возле магазина сети «Леруа Мерлен». Мужчина просит тюменцев не поддаваться мошенникам. Видео: ЧС Тюмень
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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