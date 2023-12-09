Преподавательница из Екатеринбурга перепела певца Шамана

Преподавательница сценической речи 24-летняя Татьяна Смирнягина победила исполнителя Шамана (Ярослав Дронов) в финале музыкального шоу «Перепой звезду». Выступление артистов показали в эфире «Первого канала».
В финале шоу Татьяна Смирнягина бросила вызов Шаману. Певцы совместно исполнили композицию «Ты моя». По итогам финального выступления пять членов жюри, которыми стали Надежда Михалкова, Лариса Гузеева, Егор Кончаловский, Петр Дранга и Денис Казанский, отдали все голоса в пользу уроженки Екатеринбурга. «Это программа, которая дает шанс показать свои таланты, называется „Перепой звезду“, и я со всей ответственностью заявляю, что мне перепеть звезду не удалось», — сказал певец Шаман.
Каждый из судей признался, что выступление девушки вызвало бурные эмоции. «Татьяна одержала победу со счетом 5:0. Перебить этот счет невозможно», — отметил ведущий шоу Антон Лаврентьев.
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