09 декабря 2023

Преподавательница из Екатеринбурга перепела певца Шамана

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, микрофон, студия звукозаписи, запись вокала
Татьяна Смирнягина победила певца Шамана со счетом 5:0 Фото:

Преподавательница сценической речи 24-летняя Татьяна Смирнягина победила исполнителя Шамана (Ярослав Дронов) в финале музыкального шоу «Перепой звезду». Выступление артистов показали в эфире «Первого канала».

В финале шоу Татьяна Смирнягина бросила вызов Шаману. Певцы совместно исполнили композицию «Ты моя». По итогам финального выступления пять членов жюри, которыми стали Надежда Михалкова, Лариса Гузеева, Егор Кончаловский, Петр Дранга и Денис Казанский, отдали все голоса в пользу уроженки Екатеринбурга. «Это программа, которая дает шанс показать свои таланты, называется „Перепой звезду“, и я со всей ответственностью заявляю, что мне перепеть звезду не удалось», — сказал певец Шаман.

Каждый из судей признался, что выступление девушки вызвало бурные эмоции. «Татьяна одержала победу со счетом 5:0. Перебить этот счет невозможно», — отметил ведущий шоу Антон Лаврентьев.

Ранее URA.RU писало, что свердловчанка исполнила песню Жанны Фриске на чемпионате среди осужденных. Выступление прошло в рамках ежегодного Дельфийского чемпионата среди осужденных. Главной задачей мероприятия является реализация творческих способностей.

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Преподавательница сценической речи 24-летняя Татьяна Смирнягина победила исполнителя Шамана (Ярослав Дронов) в финале музыкального шоу «Перепой звезду». Выступление артистов показали в эфире «Первого канала». В финале шоу Татьяна Смирнягина бросила вызов Шаману. Певцы совместно исполнили композицию «Ты моя». По итогам финального выступления пять членов жюри, которыми стали Надежда Михалкова, Лариса Гузеева, Егор Кончаловский, Петр Дранга и Денис Казанский, отдали все голоса в пользу уроженки Екатеринбурга. «Это программа, которая дает шанс показать свои таланты, называется „Перепой звезду“, и я со всей ответственностью заявляю, что мне перепеть звезду не удалось», — сказал певец Шаман. Каждый из судей признался, что выступление девушки вызвало бурные эмоции. «Татьяна одержала победу со счетом 5:0. Перебить этот счет невозможно», — отметил ведущий шоу Антон Лаврентьев. Ранее URA.RU писало, что свердловчанка исполнила песню Жанны Фриске на чемпионате среди осужденных. Выступление прошло в рамках ежегодного Дельфийского чемпионата среди осужденных. Главной задачей мероприятия является реализация творческих способностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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