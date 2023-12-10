10 декабря 2023

В новых регионах РФ хотят ввести сеть LTE

© Служба новостей «URA.RU»
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В новые регионы, скорее всего, зайдет оператор «Миранда-медиа» Фото:

В новых регионах России появятся полосы радиочастот в диапазоне 450 МГц под стандарт связи LTE (4G) и дальнейшей модификаций. Вопрос об этом 27 декабря рассмотрит Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ).

«Частоты под стандарт в диапазоне 450 МГц планируют выделить на территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. <…> Вопрос будет поднят на заседании [ГКРЧ]», — пишет со ссылкой на документ «Коммерсант». Частоты в указанном диапазоне сможет получить только один оператор, скорее всего, это будет связанная с «Ростелекомом» «Миранда-медиа», говорит источник.

В Херсонской области за 2023 году запустят более 300 новых станций сотовой связи. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. Он отметил, что работы идут с опережением графика, пишет RT.

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В новых регионах России появятся полосы радиочастот в диапазоне 450 МГц под стандарт связи LTE (4G) и дальнейшей модификаций. Вопрос об этом 27 декабря рассмотрит Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ). «Частоты под стандарт в диапазоне 450 МГц планируют выделить на территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. <…> Вопрос будет поднят на заседании [ГКРЧ]», — пишет со ссылкой на документ «Коммерсант». Частоты в указанном диапазоне сможет получить только один оператор, скорее всего, это будет связанная с «Ростелекомом» «Миранда-медиа», говорит источник. В Херсонской области за 2023 году запустят более 300 новых станций сотовой связи. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. Он отметил, что работы идут с опережением графика, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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