В новых регионах РФ хотят ввести сеть LTE

11 декабря 2023 в 04:48 Размер текста - 17 +

В новые регионы, скорее всего, зайдет оператор «Миранда-медиа» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В новых регионах России появятся полосы радиочастот в диапазоне 450 МГц под стандарт связи LTE (4G) и дальнейшей модификаций. Вопрос об этом 27 декабря рассмотрит Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ). «Частоты под стандарт в диапазоне 450 МГц планируют выделить на территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. <…> Вопрос будет поднят на заседании [ГКРЧ]», — пишет со ссылкой на документ « Коммерсант ». Частоты в указанном диапазоне сможет получить только один оператор, скорее всего, это будет связанная с «Ростелекомом» «Миранда-медиа», говорит источник. В Херсонской области за 2023 году запустят более 300 новых станций сотовой связи. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. Он отметил, что работы идут с опережением графика, пишет RT.

В новых регионах России появятся полосы радиочастот в диапазоне 450 МГц под стандарт связи LTE (4G) и дальнейшей модификаций. Вопрос об этом 27 декабря рассмотрит Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ). «Частоты под стандарт в диапазоне 450 МГц планируют выделить на территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. <…> Вопрос будет поднят на заседании [ГКРЧ]», — пишет со ссылкой на документ «Коммерсант». Частоты в указанном диапазоне сможет получить только один оператор, скорее всего, это будет связанная с «Ростелекомом» «Миранда-медиа», говорит источник. В Херсонской области за 2023 году запустят более 300 новых станций сотовой связи. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. Он отметил, что работы идут с опережением графика, пишет RT.