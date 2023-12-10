Жители ЯНАО заняли первое место в рейтинге по ипотеке

Большинству семей с одним ребенком в Ямало-Ненецком автономном округе понадобится всего два года и три месяца, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Это соответствует первому месту рейтинга, составленного РИА Новости.
«В большинстве российских регионов семье с одним ребенком необходимо менее шести лет, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. На вершине рейтинга находится Ямало-Ненецкий автономный округ — его жителям понадобится всего два года и три месяца», — написали «РИА Новости».
Доля семей, которые не смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке, составляет 5,6%. Последнее место рейтинга заняла Кабардино-Балкарская Республика с долей 57,6% и средним сроком в 14,7 года.
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