Жители ЯНАО заняли первое место в рейтинге по ипотеке

11 декабря 2023 в 07:26 Размер текста - 17 +

ЯНАО возглавил первое место в рейтинге по ипотеке Фото: Илья Московец © URA.RU Большинству семей с одним ребенком в Ямало-Ненецком автономном округе понадобится всего два года и три месяца, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Это соответствует первому месту рейтинга, составленного РИА Новости. «В большинстве российских регионов семье с одним ребенком необходимо менее шести лет, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. На вершине рейтинга находится Ямало-Ненецкий автономный округ — его жителям понадобится всего два года и три месяца», — написали «РИА Новости». Доля семей, которые не смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке, составляет 5,6%. Последнее место рейтинга заняла Кабардино-Балкарская Республика с долей 57,6% и средним сроком в 14,7 года.

Большинству семей с одним ребенком в Ямало-Ненецком автономном округе понадобится всего два года и три месяца, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Это соответствует первому месту рейтинга, составленного РИА Новости. «В большинстве российских регионов семье с одним ребенком необходимо менее шести лет, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. На вершине рейтинга находится Ямало-Ненецкий автономный округ — его жителям понадобится всего два года и три месяца», — написали «РИА Новости». Доля семей, которые не смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке, составляет 5,6%. Последнее место рейтинга заняла Кабардино-Балкарская Республика с долей 57,6% и средним сроком в 14,7 года.