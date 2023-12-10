10 декабря 2023
09 декабря 2023

Пермяков в Новый год пугают 40-градусными морозами

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Невьянска. Свердловская область, дед мороз и снегурочка, ледовые скульптуры, новый год
Ночь с 31 декабря на 1 января в Перми ожидается морозной Фото:

В предстоящие новогодние праздники, 31 декабря — 1 января, в Перми ожидаются морозы до 40 градусов. Такой прогноз выдает сервис «Яндекс. Погода».

Предварительно, 31 декабря в Перми ожидается ясная погода без осадков. В дневные часы будет до минус 36 градусов, а ночью прогнозируется до 40 градусов мороза. При этом в первый день нового года, напротив, днем будет холоднее, чем ночью: до 38 мороза днем и около 32 градусов — ночью.

URA.RU рассказывало, что пик похолодания, который накрыл Прикамье в начале декабря, идет на спад. На начавшейся неделе в регионе потеплеет до минус 8 градусов. В пятницу местами по краю возможен небольшой снег.

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В предстоящие новогодние праздники, 31 декабря — 1 января, в Перми ожидаются морозы до 40 градусов. Такой прогноз выдает сервис «Яндекс. Погода». Предварительно, 31 декабря в Перми ожидается ясная погода без осадков. В дневные часы будет до минус 36 градусов, а ночью прогнозируется до 40 градусов мороза. При этом в первый день нового года, напротив, днем будет холоднее, чем ночью: до 38 мороза днем и около 32 градусов — ночью. URA.RU рассказывало, что пик похолодания, который накрыл Прикамье в начале декабря, идет на спад. На начавшейся неделе в регионе потеплеет до минус 8 градусов. В пятницу местами по краю возможен небольшой снег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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