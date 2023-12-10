Пермяков в Новый год пугают 40-градусными морозами

В предстоящие новогодние праздники, 31 декабря — 1 января, в Перми ожидаются морозы до 40 градусов. Такой прогноз выдает сервис «Яндекс. Погода».
Предварительно, 31 декабря в Перми ожидается ясная погода без осадков. В дневные часы будет до минус 36 градусов, а ночью прогнозируется до 40 градусов мороза. При этом в первый день нового года, напротив, днем будет холоднее, чем ночью: до 38 мороза днем и около 32 градусов — ночью.
URA.RU рассказывало, что пик похолодания, который накрыл Прикамье в начале декабря, идет на спад. На начавшейся неделе в регионе потеплеет до минус 8 градусов. В пятницу местами по краю возможен небольшой снег.
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