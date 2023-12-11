Минтранс введет новый штраф для водителей

«Ъ»: водителей будут штрафовать за нарушение временных ограничений скорости

11 декабря 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Доказательная база для штрафа будет состоять из фото, на котором должно быть видно табло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водителей будут штрафовать за нарушение временных ограничений скорости, которые указаны на информационных табло на трассе. Соответствующее изменение готовит правительство РФ. «Сейчас, когда водитель в зоне действия камеры нарушает требования, установленные динамическими информационными табло или знаками переменной информации, штрафы не приходят. После принятия постановления (не исключено, что потребуются также поправки к ПДД) водителей все же начнут штрафовать», — передает « Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства. Документ был опубликован Минтрансом. Для штрафа нужна доказательная база. Она будет строиться на фотографии, на которой должны быть четко видны табло или знак, а также ограничение, выставленное на них. Ранее сообщалось, что в РФ вернут штрафы за превышение средней скорости. За превышение скорости на 20-40 км/час штраф будет составлять 500 рублей, а на 40-60 км/час — 1000-1500 рублей. Водителям не помогут устройства и приложения, которые предупреждают о камерах на дороге. Позже данный проект поддержали Минэкономики и регионы. Следующим этапом будут внесены поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях со штрафами, передает RT.

Водителей будут штрафовать за нарушение временных ограничений скорости, которые указаны на информационных табло на трассе. Соответствующее изменение готовит правительство РФ. «Сейчас, когда водитель в зоне действия камеры нарушает требования, установленные динамическими информационными табло или знаками переменной информации, штрафы не приходят. После принятия постановления (не исключено, что потребуются также поправки к ПДД) водителей все же начнут штрафовать», — передает «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства. Документ был опубликован Минтрансом. Для штрафа нужна доказательная база. Она будет строиться на фотографии, на которой должны быть четко видны табло или знак, а также ограничение, выставленное на них. Ранее сообщалось, что в РФ вернут штрафы за превышение средней скорости. За превышение скорости на 20-40 км/час штраф будет составлять 500 рублей, а на 40-60 км/час — 1000-1500 рублей. Водителям не помогут устройства и приложения, которые предупреждают о камерах на дороге. Позже данный проект поддержали Минэкономики и регионы. Следующим этапом будут внесены поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях со штрафами, передает RT.