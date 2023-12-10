Средняя зарплата в Челябинской области превысила 56 тысяч рублей

В Челябинскстате заявили о росте реальных доходов жителей региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среднемесячная зарплата в Челябинской области за первые девять месяцев 2023 года превысила 56 тысяч рублей. Об этом URA.RU 11 декабря сообщили в Челябинскстате.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Челябинской области в январе—сентябре 2023 года, по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, увеличилась на 15,9% и составила 56016,9 рубля. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, по сравнению с январем—сентябрем 2022 года, выросла на 10,2%», — сообщили в ведомстве.

В январе—сентябре 2023 года уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников значительно превысил среднеобластной показатель в организациях, занимающихся профессиональной, научной и технической деятельностью (на 33,9%), финансовой и страховой деятельностью (на 32,8%), деятельностью в области информации и связи (на 30,0%). Вместе с тем уровень зарплаты был существенно ниже среднеобластного значения в гостиничной отрасли, в сфере предприятий общественного питания (на 43,8%), а также в сфере операций с недвижимым имуществом» (на 33%).

Заработную плату свыше 70 тысяч рублей в январе—сентябре 2023 года получали работники производств лекарственных средств и материалов для медицины (80715,6 рубля), химических веществ и химических продуктов (80178,4 рубля), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (77068,8 рубля), металлургического производства (73052,4 рубля). Менее 30 тысяч рублей платили работникам на производстве одежды (24012,8 рубля), обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, из соломки и материалов для плетения (29884,4 рубля).

Наибольший размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) в январе—сентябре 2023 года отмечался в Челябинске (65474,5 рубля), Магнитогорске (65464,1 рубля) и Миассе (60782,2 рубля), Пластовском (90997,2 рубля), Сосновском (61094,2 рубля) и Ашинском (58544,7 рубля) муниципальных районах. В Коркинском муниципальном округе показатель составил 45746 рублей.

В целом по России среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе—сентябре 2023 года составила 70366 рублей (на 13,2% выше уровня января—сентября 2022 года), по УрФО — 75105 рублей (на 13,6%). По этому показателю Челябинская область заняла третью строчку в рейтинге среди субъектов Российской Федерации в УрФО, опередив Курганскую область. Среди регионов УрФО наибольшая заработная плата выплачивалась работникам организаций в Тюменской области (103444 рубля), наименьшая — в Курганской области (47774 рубля).

Средняя зарплата в Челябинской области в 2023 году превысила 56 тысяч рублей Фото: пресс-служба Челябинскстата