10 декабря 2023

Ивдельский суд поставил точку в деле школьника, выстрелившего в сверстника

Родители ивдельского школьника, открывшего стрельбу по детям, заплатят штраф
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, пистолет, оружие, угроза, самооборона, опасность, рука с пистолетом
Решение о наказании школьника с пистолетом вынес Ивдельский горсуд Фото:

В Ивделе (Свердловская область) состоялся процесс по делу 11-летнего школьника, который стрелял в 10-летнего знакомого. Суд постановил родителей стрелка заплатить пострадавшему 70 тысяч рублей компенсации.

«Днем 18 января 2023 года мальчик 2012 года рождения, находясь на площади в Ивделе, несколько раз выстрелил из пневматического газобаллонного пистолета в сторону находившихся на площади несовершеннолетних. Один из подростков, 2013 года рождения, попытался прекратить противоправные действия стреляющего, из-за чего произошла ссора», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе конфликта потерпевшему выстрелили в лицо. Он получил перелом одного из зубов, а еще один зуб потерял. Прокуратура провела проверку и направила в суд иск в защиту интересов пострадавшего. Ивдельский горсуд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с родителей стрелявшего компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей. Кроме того, родителей оштрафовали за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

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В Ивделе (Свердловская область) состоялся процесс по делу 11-летнего школьника, который стрелял в 10-летнего знакомого. Суд постановил родителей стрелка заплатить пострадавшему 70 тысяч рублей компенсации. «Днем 18 января 2023 года мальчик 2012 года рождения, находясь на площади в Ивделе, несколько раз выстрелил из пневматического газобаллонного пистолета в сторону находившихся на площади несовершеннолетних. Один из подростков, 2013 года рождения, попытался прекратить противоправные действия стреляющего, из-за чего произошла ссора», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. В ходе конфликта потерпевшему выстрелили в лицо. Он получил перелом одного из зубов, а еще один зуб потерял. Прокуратура провела проверку и направила в суд иск в защиту интересов пострадавшего. Ивдельский горсуд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с родителей стрелявшего компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей. Кроме того, родителей оштрафовали за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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