Ивдельский суд поставил точку в деле школьника, выстрелившего в сверстника

Родители ивдельского школьника, открывшего стрельбу по детям, заплатят штраф

11 декабря 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Решение о наказании школьника с пистолетом вынес Ивдельский горсуд Фото: Илья Московец © URA.RU В Ивделе (Свердловская область) состоялся процесс по делу 11-летнего школьника, который стрелял в 10-летнего знакомого. Суд постановил родителей стрелка заплатить пострадавшему 70 тысяч рублей компенсации. «Днем 18 января 2023 года мальчик 2012 года рождения, находясь на площади в Ивделе, несколько раз выстрелил из пневматического газобаллонного пистолета в сторону находившихся на площади несовершеннолетних. Один из подростков, 2013 года рождения, попытался прекратить противоправные действия стреляющего, из-за чего произошла ссора», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. В ходе конфликта потерпевшему выстрелили в лицо. Он получил перелом одного из зубов, а еще один зуб потерял. Прокуратура провела проверку и направила в суд иск в защиту интересов пострадавшего. Ивдельский горсуд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с родителей стрелявшего компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей. Кроме того, родителей оштрафовали за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

В Ивделе (Свердловская область) состоялся процесс по делу 11-летнего школьника, который стрелял в 10-летнего знакомого. Суд постановил родителей стрелка заплатить пострадавшему 70 тысяч рублей компенсации. «Днем 18 января 2023 года мальчик 2012 года рождения, находясь на площади в Ивделе, несколько раз выстрелил из пневматического газобаллонного пистолета в сторону находившихся на площади несовершеннолетних. Один из подростков, 2013 года рождения, попытался прекратить противоправные действия стреляющего, из-за чего произошла ссора», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. В ходе конфликта потерпевшему выстрелили в лицо. Он получил перелом одного из зубов, а еще один зуб потерял. Прокуратура провела проверку и направила в суд иск в защиту интересов пострадавшего. Ивдельский горсуд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с родителей стрелявшего компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей. Кроме того, родителей оштрафовали за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.