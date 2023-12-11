ЦИК раскрыл, будут ли выборы в регионах с военным положением

ЦИК: Минобороны РФ и ФСБ РФ считают, что выборы в новых регионах возможны
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Выборы в ЕГД. Екатеринбург, голосование, урна для голосования, выборы 2023
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Минобороны России и ФСБ РФ считает возможным проведение президентских выборов в четырех новых регионов РФ, где действует военное положение. Об этом сообщили в ЦИК.

«Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов Главы государства на территории данных субъектов Российской Федерации», — передает telegram-канал «ЦИК России». На данный момент военное положение в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях продолжает действовать. Оно вводилось на время спецоперации.

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Минобороны России и ФСБ РФ считает возможным проведение президентских выборов в четырех новых регионов РФ, где действует военное положение. Об этом сообщили в ЦИК. «Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов Главы государства на территории данных субъектов Российской Федерации», — передает telegram-канал «ЦИК России». На данный момент военное положение в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях продолжает действовать. Оно вводилось на время спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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