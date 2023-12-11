ЦИК раскрыл, будут ли выборы в регионах с военным положением

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Минобороны России и ФСБ РФ считает возможным проведение президентских выборов в четырех новых регионов РФ, где действует военное положение. Об этом сообщили в ЦИК.
«Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов Главы государства на территории данных субъектов Российской Федерации», — передает telegram-канал «
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