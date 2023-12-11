ЦИК раскрыл, будут ли выборы в регионах с военным положением

ЦИК: Минобороны РФ и ФСБ РФ считают, что выборы в новых регионах возможны

11 декабря 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Минобороны России и ФСБ РФ считает возможным проведение президентских выборов в четырех новых регионов РФ, где действует военное положение. Об этом сообщили в ЦИК. «Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов Главы государства на территории данных субъектов Российской Федерации», — передает telegram-канал « ЦИК России ». На данный момент военное положение в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях продолжает действовать. Оно вводилось на время спецоперации.

Минобороны России и ФСБ РФ считает возможным проведение президентских выборов в четырех новых регионов РФ, где действует военное положение. Об этом сообщили в ЦИК. «Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов Главы государства на территории данных субъектов Российской Федерации», — передает telegram-канал «ЦИК России». На данный момент военное положение в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях продолжает действовать. Оно вводилось на время спецоперации.