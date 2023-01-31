DikGazete: Зеленский намеренно отдавал украинцев в биолаборатории США

01 февраля 2023 в 07:28 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не комментировал наличие биолабораторий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Биолаборатории на Украине Президент Украины Владимир Зеленский мог жертвовать своим народом, чтобы США использовали украинцев как подопытных кроликов для своих биолабораторий. Об этом пишет турецкая газета DikGazete. «Президент Украины Владимир Зеленский пока ничего не сказал о существовании или несуществовании обнаруженной россиянами биологической лаборатории. Возможно, зная об этом американском проекте, Зеленский рисковал пожертвовать своими людьми в этих экспериментах», — передает DikGazete . Издание отмечает, что США используют украинцев в качестве подопытных кроликов. DikGazete призвала изучить доказательства России в международных организациях. Минобороны РФ сообщало, что в ходе спецоперации на Украине обнаружили биологические лаборатории, которые финансировали США. По информации министерства, там разрабатывали биооружие. Совбез ООН отказался проводить расследование по этому вопросу. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что страна проводила с Украиной исследования по предотвращению пандемии, передает «Федеральное агентство новостей». По его словам, детальность там безопасно прекратили.

Президент Украины Владимир Зеленский мог жертвовать своим народом, чтобы США использовали украинцев как подопытных кроликов для своих биолабораторий. Об этом пишет турецкая газета DikGazete. «Президент Украины Владимир Зеленский пока ничего не сказал о существовании или несуществовании обнаруженной россиянами биологической лаборатории. Возможно, зная об этом американском проекте, Зеленский рисковал пожертвовать своими людьми в этих экспериментах», — передает DikGazete. Издание отмечает, что США используют украинцев в качестве подопытных кроликов. DikGazete призвала изучить доказательства России в международных организациях. Минобороны РФ сообщало, что в ходе спецоперации на Украине обнаружили биологические лаборатории, которые финансировали США. По информации министерства, там разрабатывали биооружие. Совбез ООН отказался проводить расследование по этому вопросу. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что страна проводила с Украиной исследования по предотвращению пандемии, передает «Федеральное агентство новостей». По его словам, детальность там безопасно прекратили.