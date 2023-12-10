Власти ЯНАО готовы к реализации практической части СШХ

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обозначил основные задачи по развитию транспортной инфраструктуры опорных городов Ямала и реализации Северного широтного хода. Доклад прошел в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, на котором присутствовали главы арктических регионов и члены правительства РФ.
«Акцент в мастер-планах делаем на развитие транспортной инфраструктуры. Мы запустили новый терминал в Новом Уренгое, построили новый аэропорт, взлетную полосу — это все без бюджетных денег. В 2027 году откроем новый аэропорт в Салехарде», — отметил Артюхов в разговоре с главой государства.
Особое внимание губернатор уделил развитию Северного широтного хода. «Двигаемся планомерно по проекту СШХ — важнейшего проекта для наших городов. Ведем работу с правительством, все основные его [СШХ] элементы получили положительное заключение Главгосэкспертизы. Двигаемся, чтобы перейти к практической реализации проекта», — подчеркнул Артюхов.
Агломерация Салехард-Лабытнанги и города Ноябрьск и Новый Уренгой (ЯНАО) вошли в список опорных городов Арктики. Они станут базами для реализации экономических и инфраструктурных проектов России в арктической зоне.
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