10 декабря 2023

Власти ЯНАО готовы к реализации практической части СШХ

Губернатор Артюхов обозначил стратегические направления развития Ямала
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские пресс-подходы на совещании перед Госсоветом. Москва, артюхов дмитрий
Артюхов отметил особую важность Северного широтного хода Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обозначил основные задачи по развитию транспортной инфраструктуры опорных городов Ямала и реализации Северного широтного хода. Доклад прошел в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, на котором присутствовали главы арктических регионов и члены правительства РФ.

«Акцент в мастер-планах делаем на развитие транспортной инфраструктуры. Мы запустили новый терминал в Новом Уренгое, построили новый аэропорт, взлетную полосу — это все без бюджетных денег. В 2027 году откроем новый аэропорт в Салехарде», — отметил Артюхов в разговоре с главой государства.

Особое внимание губернатор уделил развитию Северного широтного хода. «Двигаемся планомерно по проекту СШХ — важнейшего проекта для наших городов. Ведем работу с правительством, все основные его [СШХ] элементы получили положительное заключение Главгосэкспертизы. Двигаемся, чтобы перейти к практической реализации проекта», — подчеркнул Артюхов.

Агломерация Салехард-Лабытнанги и города Ноябрьск и Новый Уренгой (ЯНАО) вошли в список опорных городов Арктики. Они станут базами для реализации экономических и инфраструктурных проектов России в арктической зоне.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обозначил основные задачи по развитию транспортной инфраструктуры опорных городов Ямала и реализации Северного широтного хода. Доклад прошел в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, на котором присутствовали главы арктических регионов и члены правительства РФ. «Акцент в мастер-планах делаем на развитие транспортной инфраструктуры. Мы запустили новый терминал в Новом Уренгое, построили новый аэропорт, взлетную полосу — это все без бюджетных денег. В 2027 году откроем новый аэропорт в Салехарде», — отметил Артюхов в разговоре с главой государства. Особое внимание губернатор уделил развитию Северного широтного хода. «Двигаемся планомерно по проекту СШХ — важнейшего проекта для наших городов. Ведем работу с правительством, все основные его [СШХ] элементы получили положительное заключение Главгосэкспертизы. Двигаемся, чтобы перейти к практической реализации проекта», — подчеркнул Артюхов. Агломерация Салехард-Лабытнанги и города Ноябрьск и Новый Уренгой (ЯНАО) вошли в список опорных городов Арктики. Они станут базами для реализации экономических и инфраструктурных проектов России в арктической зоне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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