В США приняли закон о запрете импорта урана из России

12 декабря 2023 в 02:32 Размер текста - 17 +

Министр энергетики США может отменить запрет в нацинтересах страны Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Палата представителей США одобрила закон о запрете на импорт низкообогащенного урана из России. Об этом говорят результаты голосования. «В поддержку закона о запрете импорта российского урана высказалось необходимое большинство конгрессменов. Ограничение будет действовать вплоть до 2040 года», — следует из видео , опубликованном на официальном сайте палаты представителей США. За министром энергетики США по согласованию с госсекретарем остается право отменить запрет на импорт, если станут недоступны другие источники поставок урана или поставка российского топлива будет отвечать нацинтересам США. В октябре США нарастили закупки российского урана втрое — до 43,25 тонн. Соединенные Штаты импортировали из России обогащенный уран на 62,8 миллионов долларов. Россия стала вторым главным поставщиком урана в США после Британии, пишет RT.

Палата представителей США одобрила закон о запрете на импорт низкообогащенного урана из России. Об этом говорят результаты голосования. «В поддержку закона о запрете импорта российского урана высказалось необходимое большинство конгрессменов. Ограничение будет действовать вплоть до 2040 года», — следует из видео, опубликованном на официальном сайте палаты представителей США. За министром энергетики США по согласованию с госсекретарем остается право отменить запрет на импорт, если станут недоступны другие источники поставок урана или поставка российского топлива будет отвечать нацинтересам США. В октябре США нарастили закупки российского урана втрое — до 43,25 тонн. Соединенные Штаты импортировали из России обогащенный уран на 62,8 миллионов долларов. Россия стала вторым главным поставщиком урана в США после Британии, пишет RT.