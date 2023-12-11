11 декабря 2023

В США приняли закон о запрете импорта урана из России

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Министр энергетики США может отменить запрет в нацинтересах страны Фото:

Палата представителей США одобрила закон о запрете на импорт низкообогащенного урана из России. Об этом говорят результаты голосования.

«В поддержку закона о запрете импорта российского урана высказалось необходимое большинство конгрессменов. Ограничение будет действовать вплоть до 2040 года», — следует из видео, опубликованном на официальном сайте палаты представителей США. За министром энергетики США по согласованию с госсекретарем остается право отменить запрет на импорт, если станут недоступны другие источники поставок урана или поставка российского топлива будет отвечать нацинтересам США.

В октябре США нарастили закупки российского урана втрое — до 43,25 тонн. Соединенные Штаты импортировали из России обогащенный уран на 62,8 миллионов долларов. Россия стала вторым главным поставщиком урана в США после Британии, пишет RT.

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Палата представителей США одобрила закон о запрете на импорт низкообогащенного урана из России. Об этом говорят результаты голосования. «В поддержку закона о запрете импорта российского урана высказалось необходимое большинство конгрессменов. Ограничение будет действовать вплоть до 2040 года», — следует из видео, опубликованном на официальном сайте палаты представителей США. За министром энергетики США по согласованию с госсекретарем остается право отменить запрет на импорт, если станут недоступны другие источники поставок урана или поставка российского топлива будет отвечать нацинтересам США. В октябре США нарастили закупки российского урана втрое — до 43,25 тонн. Соединенные Штаты импортировали из России обогащенный уран на 62,8 миллионов долларов. Россия стала вторым главным поставщиком урана в США после Британии, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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