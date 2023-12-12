РБК: ФНС и ФСБ вскрыли теневые схемы производства пива

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь, весна. Москва, пиво, железная, банка, алюминиевая, импортное
Схема основана на выпуске обычного пива под видом безалкогольного Фото:

Представители Федеральной налоговой службы (ФНС) России совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) вскрыли теневые схемы уклонения от уплаты налогов на рынке пива. Сумма может достигать десятков миллиардов рублей, сообщил источник.

«Сотрудники ФНС России совместно с представителями ФСБ раскрыли две схемы уклонения от налогов на рынке пива. <…> Сумма неуплаченных акцизов и НДС может достигать нескольких десятков миллиардов рублей», — сообщил РБК источник.

Первая схема основана на скрытом производстве. Сырье покупают подконтрольные фирмы и передают его производителям. Налоговики фиксируют, что загрузка мощностей предприятия остается ниже возможностей. Вторая схема основана на выпуске обычного пива под видом безалкогольного или кваса.

Минпромторг ранее поддержал введение в РФ минимальных розничных цен на разливное пиво, медовуху и сидр. Противники этой идеи опасаются, что нововведение заставит россиян перейти на опасный для жизни суррогат. Введение минимальной розничной цены на слабый алкоголь поможет российским компаниям конкурировать с западными, объяснил в интервью НСН директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители Федеральной налоговой службы (ФНС) России совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) вскрыли теневые схемы уклонения от уплаты налогов на рынке пива. Сумма может достигать десятков миллиардов рублей, сообщил источник. «Сотрудники ФНС России совместно с представителями ФСБ раскрыли две схемы уклонения от налогов на рынке пива. <…> Сумма неуплаченных акцизов и НДС может достигать нескольких десятков миллиардов рублей», — сообщил РБК источник. Первая схема основана на скрытом производстве. Сырье покупают подконтрольные фирмы и передают его производителям. Налоговики фиксируют, что загрузка мощностей предприятия остается ниже возможностей. Вторая схема основана на выпуске обычного пива под видом безалкогольного или кваса. Минпромторг ранее поддержал введение в РФ минимальных розничных цен на разливное пиво, медовуху и сидр. Противники этой идеи опасаются, что нововведение заставит россиян перейти на опасный для жизни суррогат. Введение минимальной розничной цены на слабый алкоголь поможет российским компаниям конкурировать с западными, объяснил в интервью НСН директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...