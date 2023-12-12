РБК: ФНС и ФСБ вскрыли теневые схемы производства пива

12 декабря 2023 в 04:30 Размер текста - 17 +

Схема основана на выпуске обычного пива под видом безалкогольного Фото: Игорь Пантин © URA.RU Представители Федеральной налоговой службы (ФНС) России совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) вскрыли теневые схемы уклонения от уплаты налогов на рынке пива. Сумма может достигать десятков миллиардов рублей, сообщил источник. «Сотрудники ФНС России совместно с представителями ФСБ раскрыли две схемы уклонения от налогов на рынке пива. <…> Сумма неуплаченных акцизов и НДС может достигать нескольких десятков миллиардов рублей», — сообщил РБК источник. Первая схема основана на скрытом производстве. Сырье покупают подконтрольные фирмы и передают его производителям. Налоговики фиксируют, что загрузка мощностей предприятия остается ниже возможностей. Вторая схема основана на выпуске обычного пива под видом безалкогольного или кваса. Минпромторг ранее поддержал введение в РФ минимальных розничных цен на разливное пиво, медовуху и сидр. Противники этой идеи опасаются, что нововведение заставит россиян перейти на опасный для жизни суррогат. Введение минимальной розничной цены на слабый алкоголь поможет российским компаниям конкурировать с западными, объяснил в интервью НСН директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Представители Федеральной налоговой службы (ФНС) России совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) вскрыли теневые схемы уклонения от уплаты налогов на рынке пива. Сумма может достигать десятков миллиардов рублей, сообщил источник. «Сотрудники ФНС России совместно с представителями ФСБ раскрыли две схемы уклонения от налогов на рынке пива. <…> Сумма неуплаченных акцизов и НДС может достигать нескольких десятков миллиардов рублей», — сообщил РБК источник. Первая схема основана на скрытом производстве. Сырье покупают подконтрольные фирмы и передают его производителям. Налоговики фиксируют, что загрузка мощностей предприятия остается ниже возможностей. Вторая схема основана на выпуске обычного пива под видом безалкогольного или кваса. Минпромторг ранее поддержал введение в РФ минимальных розничных цен на разливное пиво, медовуху и сидр. Противники этой идеи опасаются, что нововведение заставит россиян перейти на опасный для жизни суррогат. Введение минимальной розничной цены на слабый алкоголь поможет российским компаниям конкурировать с западными, объяснил в интервью НСН директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.