Матвиенко назвала модным трендом рассуждения о необходимости единой идеологии в России

Матвиенко: в Конституции РФ не нужна единая идеология

12 декабря 2023 в 09:19 Размер текста - 17 +

По словам Матвиенко, в Конституцию РФ не нужно включать единую идеологию страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Идею о единой идеологии в стране не нужно включать в Конституцию РФ. Обновленная редакция данного закона подтверждает это своим содержанием. Об этом сообщила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко. Она добавила, что рассуждения о единой идеологии являются «модным трендом». «Если вы имеете в виду единую, общегосударственную, политическую идеологию, которой должны подчиняться все, то я против того, чтобы такая идеология была зафиксирована в конституции», — передает слова Матвиенко ТАСС. По ее словам, дискуссии о единой идеологии в стране являются «модным философским трендом». Но также председатель Совфеда РФ добавила, что это полезные рассуждения. День Конституции РФ празднуется 12 декабря. Он был установлен указом президента РФ от 19 сентября 1994 года. А в 2005 году праздник был включен в перечень памятных дат. Конституция — это основной закон, согласно которому гарантируются и провозглашаются права и свободы человека. А также определяется форма правления и территориальное устройство. Основной закон государства был принят на референдуме. Он прошел 12 декабря 1993 года. За принятие Конституции Российской Федерации проголосовало 32,9 миллиона избирателей. Что составило 58,4% от общего числа избирателей. Основной закон вступил в силу 25 декабря 1993 года, то есть в день его опубликования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Идею о единой идеологии в стране не нужно включать в Конституцию РФ. Обновленная редакция данного закона подтверждает это своим содержанием. Об этом сообщила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко. Она добавила, что рассуждения о единой идеологии являются «модным трендом». «Если вы имеете в виду единую, общегосударственную, политическую идеологию, которой должны подчиняться все, то я против того, чтобы такая идеология была зафиксирована в конституции», — передает слова Матвиенко ТАСС. По ее словам, дискуссии о единой идеологии в стране являются «модным философским трендом». Но также председатель Совфеда РФ добавила, что это полезные рассуждения. День Конституции РФ празднуется 12 декабря. Он был установлен указом президента РФ от 19 сентября 1994 года. А в 2005 году праздник был включен в перечень памятных дат. Конституция — это основной закон, согласно которому гарантируются и провозглашаются права и свободы человека. А также определяется форма правления и территориальное устройство. Основной закон государства был принят на референдуме. Он прошел 12 декабря 1993 года. За принятие Конституции Российской Федерации проголосовало 32,9 миллиона избирателей. Что составило 58,4% от общего числа избирателей. Основной закон вступил в силу 25 декабря 1993 года, то есть в день его опубликования.