В ЯНАО строительная компания не выплачивала зарплату рабочим

В Губкинском (ЯНАО) двое рабочих добились через суд выплаты долга по зарплате. Компания ООО «Комплекс-2» оставалась должна им 907 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.
«Руководством ООО „Комплекс-2“ нарушены сроки выплаты окончательного расчета двум уволенным работникам. Судом требования прокуратуры полностью удовлетворены, в пользу мужчин взысканы денежные средства в сумме 907 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.
Денежные средства не были выплачены рабочим при окончательном расчете. По иску прокурора Губкинского, суд взыскал с компании денежные средства в пользу работников.
По данным портала Audit-It, основная деятельность компании связана со строительством жилых и нежилых зданий. По итогам 2022 года, деятельность строителей принесла руководству фирмы финансовые убытки.
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