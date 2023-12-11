В ЯНАО строительная компания не выплачивала зарплату рабочим

Компания из Губкинского ООО «Комплекс-2» задолжала рабочим 907 тысяч рублей

12 декабря 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Компания из Губкинского задолжала двоим рабочим 907 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) двое рабочих добились через суд выплаты долга по зарплате. Компания ООО «Комплекс-2» оставалась должна им 907 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры округа. «Руководством ООО „Комплекс-2“ нарушены сроки выплаты окончательного расчета двум уволенным работникам. Судом требования прокуратуры полностью удовлетворены, в пользу мужчин взысканы денежные средства в сумме 907 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Денежные средства не были выплачены рабочим при окончательном расчете. По иску прокурора Губкинского, суд взыскал с компании денежные средства в пользу работников. По данным портала Audit-It, основная деятельность компании связана со строительством жилых и нежилых зданий. По итогам 2022 года, деятельность строителей принесла руководству фирмы финансовые убытки.

В Губкинском (ЯНАО) двое рабочих добились через суд выплаты долга по зарплате. Компания ООО «Комплекс-2» оставалась должна им 907 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры округа. «Руководством ООО „Комплекс-2“ нарушены сроки выплаты окончательного расчета двум уволенным работникам. Судом требования прокуратуры полностью удовлетворены, в пользу мужчин взысканы денежные средства в сумме 907 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Денежные средства не были выплачены рабочим при окончательном расчете. По иску прокурора Губкинского, суд взыскал с компании денежные средства в пользу работников. По данным портала Audit-It, основная деятельность компании связана со строительством жилых и нежилых зданий. По итогам 2022 года, деятельность строителей принесла руководству фирмы финансовые убытки.