11 декабря 2023

В ЯНАО строительная компания не выплачивала зарплату рабочим

Компания из Губкинского ООО «Комплекс-2» задолжала рабочим 907 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания из Губкинского задолжала двоим рабочим 907 тысяч рублей Фото:

В Губкинском (ЯНАО) двое рабочих добились через суд выплаты долга по зарплате. Компания ООО «Комплекс-2» оставалась должна им 907 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.

«Руководством ООО „Комплекс-2“ нарушены сроки выплаты окончательного расчета двум уволенным работникам. Судом требования прокуратуры полностью удовлетворены, в пользу мужчин взысканы денежные средства в сумме 907 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.

Денежные средства не были выплачены рабочим при окончательном расчете. По иску прокурора Губкинского, суд взыскал с компании денежные средства в пользу работников.

По данным портала Audit-It, основная деятельность компании связана со строительством жилых и нежилых зданий. По итогам 2022 года, деятельность строителей принесла руководству фирмы финансовые убытки.

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В Губкинском (ЯНАО) двое рабочих добились через суд выплаты долга по зарплате. Компания ООО «Комплекс-2» оставалась должна им 907 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры округа. «Руководством ООО „Комплекс-2“ нарушены сроки выплаты окончательного расчета двум уволенным работникам. Судом требования прокуратуры полностью удовлетворены, в пользу мужчин взысканы денежные средства в сумме 907 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Денежные средства не были выплачены рабочим при окончательном расчете. По иску прокурора Губкинского, суд взыскал с компании денежные средства в пользу работников. По данным портала Audit-It, основная деятельность компании связана со строительством жилых и нежилых зданий. По итогам 2022 года, деятельность строителей принесла руководству фирмы финансовые убытки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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