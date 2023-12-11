11 декабря 2023

Екатеринбуржец угнал машину с включенным на ночь двигателем, чтобы согреться

© Служба новостей «URA.RU»
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Несостоявшийся пикет феминистов. Екатеринбург, зима, полиция, охрана правопорядка, полк ппсп
Владелица иномарки оставила машину с ключами внутри Фото:

Житель Екатеринбурга, ранее судимый за кражу, хранение и сбыт наркотиков, угнал автомобиль Nissan Note на Парниковой, 1, который хозяйка оставила на ночь с включенным двигателем. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД.

«В полицию обратилась 40-летняя местная жительница с заявлением об угоне. По словам потерпевшей, машина была припаркована со стороны дороги по адресу ул. Парниковая, 1. Женщина около часа ночи запустила двигатель Nissan, оставила ключи в замке зажигания и ушла домой спать, около 10:00 обнаружила пропажу автомобиля и обратилась в полицию», — рассказали в УМВД.

Вскоре пропавший автомобиль нашли на улице Коммунистической, напротив дома № 151/а. Выяснилось, что угонщик — ранее судимый за кражу, хранение и сбыт наркотических средств индивидуальный предприниматель 1987 года рождения. Он признался, что очень замерз, увидел машину с работающим двигателем и ключами и решил согреться. В отношении его возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством», и теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Житель Екатеринбурга, ранее судимый за кражу, хранение и сбыт наркотиков, угнал автомобиль Nissan Note на Парниковой, 1, который хозяйка оставила на ночь с включенным двигателем. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД. «В полицию обратилась 40-летняя местная жительница с заявлением об угоне. По словам потерпевшей, машина была припаркована со стороны дороги по адресу ул. Парниковая, 1. Женщина около часа ночи запустила двигатель Nissan, оставила ключи в замке зажигания и ушла домой спать, около 10:00 обнаружила пропажу автомобиля и обратилась в полицию», — рассказали в УМВД. Вскоре пропавший автомобиль нашли на улице Коммунистической, напротив дома № 151/а. Выяснилось, что угонщик — ранее судимый за кражу, хранение и сбыт наркотических средств индивидуальный предприниматель 1987 года рождения. Он признался, что очень замерз, увидел машину с работающим двигателем и ключами и решил согреться. В отношении его возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством», и теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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