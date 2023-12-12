Песков: миллиарды долларов не изменят ситуацию на поле боя и ход СВО

В Кремле уверены, что новая помощь Украине из США не изменит ход СВО
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
В Кремле уверены, что новая помощь Украине из США не изменит ход СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сколько бы еще миллиардов долларов не получила Украина от США и других стран Запада, ситуацию на поле боя и ход военной спецоперации это не изменит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о предстоящей сегодня встреча лидеров США и Украины.

«За встречей, разумеется, будем следить очень внимательно. Здесь, конечно, всем важно понимать, что вкачанные десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ей получить какой-то успех на поле боя. На такое же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в ее экономику. Изменить ситуацию на поле боя это не может, и изменить ход специальной военной операции тоже», — убежден Песков.

Ожидается, что сегодня президенты Байден и Зеленский встретятся в Вашингтоне. Накануне Зеленский уже просил американских оборонщиков поддержке и заявил, что Киев готов наращивать объемы производства на территории Украины.

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Сколько бы еще миллиардов долларов не получила Украина от США и других стран Запада, ситуацию на поле боя и ход военной спецоперации это не изменит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о предстоящей сегодня встреча лидеров США и Украины. «За встречей, разумеется, будем следить очень внимательно. Здесь, конечно, всем важно понимать, что вкачанные десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ей получить какой-то успех на поле боя. На такое же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в ее экономику. Изменить ситуацию на поле боя это не может, и изменить ход специальной военной операции тоже», — убежден Песков. Ожидается, что сегодня президенты Байден и Зеленский встретятся в Вашингтоне. Накануне Зеленский уже просил американских оборонщиков поддержке и заявил, что Киев готов наращивать объемы производства на территории Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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