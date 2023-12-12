Песков: миллиарды долларов не изменят ситуацию на поле боя и ход СВО

Сколько бы еще миллиардов долларов не получила Украина от США и других стран Запада, ситуацию на поле боя и ход военной спецоперации это не изменит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о предстоящей сегодня встреча лидеров США и Украины.
«За встречей, разумеется, будем следить очень внимательно. Здесь, конечно, всем важно понимать, что вкачанные десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ей получить какой-то успех на поле боя. На такое же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в ее экономику. Изменить ситуацию на поле боя это не может, и изменить ход специальной военной операции тоже», — убежден Песков.
Ожидается, что сегодня президенты Байден и Зеленский встретятся в Вашингтоне. Накануне Зеленский уже просил американских оборонщиков поддержке и заявил, что Киев готов наращивать объемы производства на территории Украины.
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