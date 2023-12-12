На строительство новой дороги курганские власти выделили 90 млн

В проекте новой автодороги предусмотрена система ливневой канализации (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Курганское правительство выделило 90 млн рублей на строительство автодороги с системой водоотвода по улице Фарафонова в Заозерном районе. Информация об этом размещена в документе на сайте правительства Курганской области.

«Наименование мероприятия — строительство автомобильной дороги по улице Фарафонова (от улицы Мальцева до улицы 7 микрорайон) с устройством системы водоотвода в реку Черная в городе Кургане/ город Курган озеро Черное. Размер иного межбюджетного трансферта в тысячах рублей — 2024 год, 90 000,00», — указано в новом постановлении правительства области.

Также, согласно документу на сайте, деньги на дорогу область берет за счет кредита из федерального бюджета специально под реализацию проектов, связанных с улучшением и развитием инфраструктуры города Кургана. Проект, в который попала именно эта автодорога, называется «Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в макрорайоне Заозерный города Кургана (дороги, технологическое присоединение — электроснабжение, водоснабжение, водоотведение)».

Ранее URA.RU писало, что власти планировали построить три новые дороги общей суммой более млрд рублей. В них вошла автодорога по улице Фарафонова, а также по улице Елисеева и Бурова-Петрова.