Губернатор Моор борется со стихией перед прямой линией Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция правительства. Тюмень , моор александр
Александр Моор создал штаб для того, чтобы наладить электроснабжение в селах Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор экстренно налаживает перебои с электроснабжением перед прямой линией с президентом РФ Владимиром Путиным 14 декабря. После того, как тюменцы начали записывать видеообращения президенту, глава региона создал штаб по обеспечению безопасности электроснабжения.

«Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области оперативно контролирует обстановку с электроснабжением в регионе. Штаб работает под председательством заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина», — сообщает правительство региона.

Стабилизировать электроснабжение призвали даже специалистов из военно-инженерного училища. Из-за морозов тюменцы столкнулись с массовым отключением электричества. Обесточены были дома в поселках Березняки, Московский, Перевалово, Гусево и других. Перебои длились по несколько суток. Прямая линия с президентом Путиным пройдет 14 декабря.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области Александр Моор экстренно налаживает перебои с электроснабжением перед прямой линией с президентом РФ Владимиром Путиным 14 декабря. После того, как тюменцы начали записывать видеообращения президенту, глава региона создал штаб по обеспечению безопасности электроснабжения. «Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области оперативно контролирует обстановку с электроснабжением в регионе. Штаб работает под председательством заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина», — сообщает правительство региона. Стабилизировать электроснабжение призвали даже специалистов из военно-инженерного училища. Из-за морозов тюменцы столкнулись с массовым отключением электричества. Обесточены были дома в поселках Березняки, Московский, Перевалово, Гусево и других. Перебои длились по несколько суток. Прямая линия с президентом Путиным пройдет 14 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...