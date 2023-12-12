Губернатор Моор борется со стихией перед прямой линией Путина

Губернатор Тюменской области Александр Моор экстренно налаживает перебои с электроснабжением перед прямой линией с президентом РФ Владимиром Путиным 14 декабря. После того, как тюменцы начали записывать видеообращения президенту, глава региона создал штаб по обеспечению безопасности электроснабжения.
«Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области оперативно контролирует обстановку с электроснабжением в регионе. Штаб работает под председательством заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина», — сообщает правительство региона.
Стабилизировать электроснабжение призвали даже специалистов из военно-инженерного училища. Из-за морозов тюменцы столкнулись с массовым отключением электричества. Обесточены были дома в поселках Березняки, Московский, Перевалово, Гусево и других. Перебои длились по несколько суток. Прямая линия с президентом Путиным пройдет 14 декабря.
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