Губернатор Моор борется со стихией перед прямой линией Путина

12 декабря 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Александр Моор создал штаб для того, чтобы наладить электроснабжение в селах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор экстренно налаживает перебои с электроснабжением перед прямой линией с президентом РФ Владимиром Путиным 14 декабря. После того, как тюменцы начали записывать видеообращения президенту, глава региона создал штаб по обеспечению безопасности электроснабжения. «Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области оперативно контролирует обстановку с электроснабжением в регионе. Штаб работает под председательством заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина», — сообщает правительство региона. Стабилизировать электроснабжение призвали даже специалистов из военно-инженерного училища. Из-за морозов тюменцы столкнулись с массовым отключением электричества. Обесточены были дома в поселках Березняки, Московский, Перевалово, Гусево и других. Перебои длились по несколько суток. Прямая линия с президентом Путиным пройдет 14 декабря.

Губернатор Тюменской области Александр Моор экстренно налаживает перебои с электроснабжением перед прямой линией с президентом РФ Владимиром Путиным 14 декабря. После того, как тюменцы начали записывать видеообращения президенту, глава региона создал штаб по обеспечению безопасности электроснабжения. «Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области оперативно контролирует обстановку с электроснабжением в регионе. Штаб работает под председательством заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина», — сообщает правительство региона. Стабилизировать электроснабжение призвали даже специалистов из военно-инженерного училища. Из-за морозов тюменцы столкнулись с массовым отключением электричества. Обесточены были дома в поселках Березняки, Московский, Перевалово, Гусево и других. Перебои длились по несколько суток. Прямая линия с президентом Путиным пройдет 14 декабря.