Шесть челябинских компаний попали в свежие санкционные списки США

Шесть компаний Челябинска пополнили свежий санкционный список минфина США. Как следует из опубликованного перечня американского управления по контролю за иностранными активами, все компании зарегистрированы в Челябинске и заблокированы для проведения операций.
«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выдает связанные с Россией генеральные лицензии „Разрешение на прекращение операций с участием определенных лиц, заблокированных 12 декабря 2023 года“. Указанные организации были добавлены в список SDN министерства», — отмечено в документе.
В перечено вошли предприятия «Электромашина», «Битван», Институт точной механики, «Селз трейд», «Реалэкспорт», а также «Уралавтоприцеп. На протяжении года несколько санкционных волн США затронули физлиц и челябинские предприятия.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.