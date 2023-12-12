Шесть челябинских компаний попали в свежие санкционные списки США

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Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
Под санкции США попали еще шесть челябинских компаний Фото:

Шесть компаний Челябинска пополнили свежий санкционный список минфина США. Как следует из опубликованного перечня американского управления по контролю за иностранными активами, все компании зарегистрированы в Челябинске и заблокированы для проведения операций.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выдает связанные с Россией генеральные лицензии „Разрешение на прекращение операций с участием определенных лиц, заблокированных 12 декабря 2023 года“. Указанные организации были добавлены в список SDN министерства», — отмечено в документе.

В перечено вошли предприятия «Электромашина», «Битван», Институт точной механики, «Селз трейд», «Реалэкспорт», а также «Уралавтоприцеп. На протяжении года несколько санкционных волн США затронули физлиц и челябинские предприятия.

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Шесть компаний Челябинска пополнили свежий санкционный список минфина США. Как следует из опубликованного перечня американского управления по контролю за иностранными активами, все компании зарегистрированы в Челябинске и заблокированы для проведения операций. «Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выдает связанные с Россией генеральные лицензии „Разрешение на прекращение операций с участием определенных лиц, заблокированных 12 декабря 2023 года“. Указанные организации были добавлены в список SDN министерства», — отмечено в документе. В перечено вошли предприятия «Электромашина», «Битван», Институт точной механики, «Селз трейд», «Реалэкспорт», а также «Уралавтоприцеп. На протяжении года несколько санкционных волн США затронули физлиц и челябинские предприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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