Шесть челябинских компаний попали в свежие санкционные списки США

12 декабря 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Под санкции США попали еще шесть челябинских компаний Фото: Анна Майорова © URA.RU Шесть компаний Челябинска пополнили свежий санкционный список минфина США. Как следует из опубликованного перечня американского управления по контролю за иностранными активами, все компании зарегистрированы в Челябинске и заблокированы для проведения операций. «Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выдает связанные с Россией генеральные лицензии „Разрешение на прекращение операций с участием определенных лиц, заблокированных 12 декабря 2023 года“. Указанные организации были добавлены в список SDN министерства», — отмечено в документе. В перечено вошли предприятия «Электромашина», «Битван», Институт точной механики, «Селз трейд», «Реалэкспорт», а также «Уралавтоприцеп. На протяжении года несколько санкционных волн США затронули физлиц и челябинские предприятия.

Шесть компаний Челябинска пополнили свежий санкционный список минфина США. Как следует из опубликованного перечня американского управления по контролю за иностранными активами, все компании зарегистрированы в Челябинске и заблокированы для проведения операций. «Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выдает связанные с Россией генеральные лицензии „Разрешение на прекращение операций с участием определенных лиц, заблокированных 12 декабря 2023 года“. Указанные организации были добавлены в список SDN министерства», — отмечено в документе. В перечено вошли предприятия «Электромашина», «Битван», Институт точной механики, «Селз трейд», «Реалэкспорт», а также «Уралавтоприцеп. На протяжении года несколько санкционных волн США затронули физлиц и челябинские предприятия.