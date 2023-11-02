Шесть челябинских компаний попали в новые санкционные списки США

Завод «Пластмасс» наравне с другими пятью предприятиями попал под санкции США Фото: Сергей Ермолаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Шесть компаний Челябинской области пополнили новый санкционный список минфина США. Как следует из опубликованного перечня американского управления по контролю за иностранными активами, пять компаний работают в Челябинске, одна — в Магнитогорске.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выдает связанные с Россией генеральные лицензии. Указанные организации были добавлены в список SDN министерства», — отмечено в документе.

В перечне представлены ряд предприятий машиностроительной отрасли и ОПК, один из заводов связан с металлургией. В Челябинске под ограничения попали завод «Пластмасс», НТЦ «Приводная техника», ряд фирм, занимающихся запчастями — «Абсолют шар», «Инструментально-подшипниковая компания», завод подшипниковых узлов. В Магнитогорске санкции наложили на завод прокатных валков.

Как указано, ограничения связаны с запретом на определенные административные операции и возможностью отклонения финансовых операций с участием Восточно-западного объединенного банка. Ограничения наложены на действия с долгом, акционерным капиталом и их производными.

На протяжении года несколько санкционных волн США затронули физлиц и челябинские предприятия. В феврале и мае под ограничения попали известные уроженцы Челябинска Виктор Христенко и топ-менеджер золотодобывающей компании «Полюс» Владимир Полин. Весной ограничения коснулись также автозавода «Урал» из Миасса и предприятия «Технопарк робототехника», учредителем которой в Магнитогорске является НПО «Андроидная техника». В сентябре санкционный список пополнил завод «ЧТЗ-Уралтрак».