Шесть челябинских компаний попали в новые санкционные списки США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снос завод пластмасс тюмень, завод пластмасс
Завод «Пластмасс» наравне с другими пятью предприятиями попал под санкции США Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Шесть компаний Челябинской области пополнили новый санкционный список минфина США. Как следует из опубликованного перечня американского управления по контролю за иностранными активами, пять компаний работают в Челябинске, одна — в Магнитогорске.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выдает связанные с Россией генеральные лицензии. Указанные организации были добавлены в список SDN министерства», — отмечено в документе.

В перечне представлены ряд предприятий машиностроительной отрасли и ОПК, один из заводов связан с металлургией. В Челябинске под ограничения попали завод «Пластмасс», НТЦ «Приводная техника», ряд фирм, занимающихся запчастями — «Абсолют шар», «Инструментально-подшипниковая компания», завод подшипниковых узлов. В Магнитогорске санкции наложили на завод прокатных валков.

Как указано, ограничения связаны с запретом на определенные административные операции и возможностью отклонения финансовых операций с участием Восточно-западного объединенного банка. Ограничения наложены на действия с долгом, акционерным капиталом и их производными.

На протяжении года несколько санкционных волн США затронули физлиц и челябинские предприятия. В феврале и мае под ограничения попали известные уроженцы Челябинска Виктор Христенко и топ-менеджер золотодобывающей компании «Полюс» Владимир Полин. Весной ограничения коснулись также автозавода «Урал» из Миасса и предприятия «Технопарк робототехника», учредителем которой в Магнитогорске является НПО «Андроидная техника». В сентябре санкционный список пополнил завод «ЧТЗ-Уралтрак».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шесть компаний Челябинской области пополнили новый санкционный список минфина США. Как следует из опубликованного перечня американского управления по контролю за иностранными активами, пять компаний работают в Челябинске, одна — в Магнитогорске. «Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выдает связанные с Россией генеральные лицензии. Указанные организации были добавлены в список SDN министерства», — отмечено в документе. В перечне представлены ряд предприятий машиностроительной отрасли и ОПК, один из заводов связан с металлургией. В Челябинске под ограничения попали завод «Пластмасс», НТЦ «Приводная техника», ряд фирм, занимающихся запчастями — «Абсолют шар», «Инструментально-подшипниковая компания», завод подшипниковых узлов. В Магнитогорске санкции наложили на завод прокатных валков. Как указано, ограничения связаны с запретом на определенные административные операции и возможностью отклонения финансовых операций с участием Восточно-западного объединенного банка. Ограничения наложены на действия с долгом, акционерным капиталом и их производными. На протяжении года несколько санкционных волн США затронули физлиц и челябинские предприятия. В феврале и мае под ограничения попали известные уроженцы Челябинска Виктор Христенко и топ-менеджер золотодобывающей компании «Полюс» Владимир Полин. Весной ограничения коснулись также автозавода «Урал» из Миасса и предприятия «Технопарк робототехника», учредителем которой в Магнитогорске является НПО «Андроидная техника». В сентябре санкционный список пополнил завод «ЧТЗ-Уралтрак».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...