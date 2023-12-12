Что известно о семьях мигрантов, чьи дети потушили Вечный огонь в Ленобласти

Школьники и их родители, которые снежками потушили Вечный огонь в Красносельском районе Ленинградской области, были выдворены из России. URA.RU собрало в своем материале информацию о данном инциденте, а также о том, что известно о семьях мигрантов, которых выдворят из страны.
Что произошло
10 декабря в городе Красное Село в Красносельском районе Ленинградской области, трое детей, в возрасте 10, 12 и 14 лет, забросали снегом Вечный огонь. Полиция установила их личности по записям с видеокамер и задержала хулиганов 11 декабря.
Что известно о семьях
Обе семьи школьников родом из Центральной Азии. Аброр Исмоилов, его супруга Наргиз и Гулзат Батыров, которые являются родителями нарушителей, не состояли на миграционном учете по месту пребывания из-за смены жилья, но имели рабочие патенты.
Реакция на инцидент
Депутат Госдумы Александр Хинштейн выразил свое мнение о воспитании мигрантов, отметив, что необходимо обучение и объяснение законов и ценностей страны, в которую они приехали. Он также подчеркнул, что в планы России не должно входить содержание и обслуживание иностранных специалистов и их детей, если они не уважают российские ценности и законы.
В полиции сообщили, что после задержания подростков они были опрошены и переданы родителям. Сотрудниками полиции было установлено, что обе семьи проживают в Красносельском районе. В ходе проверки было выяснено, что они нарушают российское миграционное законодательство, проживая на ее территории. В связи с этим полиция начала подготовку необходимых материалов к подаче ходатайства о выдворении обеих семей за пределы РФ.
Суд в Петербурге вынес положительное решение о выдворении из страны двух семей мигрантов. Родители подростков были помещены в специальный центр для иностранных граждан, а дети временно помещены на временное содержание в специализированные учреждения. Решение было принято судом 12 декабря.
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